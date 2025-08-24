Wakacyjne miesiące to idealny moment na ślub, nic więc dziwnego, że większość nowożeńców pobiera się właśnie w lipcu i sierpniu. Latem za mąż wyszła także Kamila Kalińczak, współprowadząca program "Szkło kontaktowe". Prezenterka wyprawiła bajeczną ceremonię nad włoskim jeziorem Como.

Kamila Kalińczak wyszła za mąż. Wybrała bajkowe miejsce na ślub

Kamila Kalińczak dobrze znana jest widzom TVN24, a także orędownikom poprawności językowej. Prezenterka ma za sobą bolesny rozwód, który określa "życiową porażką". Dziennikarce udało się jednak znaleźć miłość. Jej wybrankiem został Marcin Stępniak. Para właśnie stanęła na ślubnym kobiercu. Wesele odbyło się nad jeziorem Como we Włoszech.

W sierpniu wyszłam za mąż. Dwa razy. Dolce vita na zawsze!

- pochwaliła się na Instagramie dziennikarka. Uwagę zwracała kreacja panny młodej. Kalińczak postawiła bowiem na dopasowaną białą sukienkę do kolan, którą zestawiła z klasycznymi szpilkami i subtelnym welonem. Pan młody wybrał natomiast garnitur w kolorze kawy z mlekiem. W tym wyjątkowym dniu zakochanym towarzyszyli sławni przyjaciele. Na zdjęciach możemy dostrzec między innymi Damiana Michałowskiego, Jankesa, Jacka Jelonka czy Agnieszkę Kołodziejską. W mediach społecznościowych dziennikarki pojawiły się także zdjęcia ze ślubu cywilnego, który odbył się w Polsce. Pod jej wpisami pojawiło się morze gratulacji. "Nic piękniejszego już dziś nie zobaczę. Gratulacje", "To jest najpiękniejszy ślub, jaki widziałam w sieci. Cudownego życia!", "To jest tak piękne, że aż brak słów" - zachwycali się internauci.

Nie do wiary, co spotkało Kamilę Kalińczak u lekarza. Dziennikarka od razu zareagowała

Jakiś czas temu Kamila Kalińczak podzieliła się w mediach społecznościowych bulwersującą historią. Dziennikarka umówiła się na prywatną wizytę do gastrologa, aby zasięgnąć porady lekarskiej. Tymczasem lekarz postanowił wtrącić się także w kwestii planowania macierzyństwa i zasypał prezenterkę niestosownymi pytaniami. "Chodzi mi tylko o to, że jeżeli się pani zdecyduje, a na pewno (!) się pani zdecyduje, to będzie pani staroródką (!!). Rozumie pani, że w pani wieku drastycznie wzrasta ryzyko zespołu Downa u dziecka? Praca nie jest w życiu najważniejsza (!!!)" - przytoczyła rozmowę Kalińczak. Dziennikarka nie przeszła obojętnie wobec słów lekarza i uświadomiła mu, że kobiety nie życzą sobie, aby obcy ludzie wtrącali się w tak osobiste aspekty ich życia.