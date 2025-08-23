Mimo że Marina Łuczenko-Szczęsna zyskała popularność jako piosenkarka, obecnie najwięcej uwagi poświęca życiu rodzinnemu. W lipcu 2024 roku artystka i jej ukochany - Wojciech Szczęsny powitali na świecie drugie dziecko - córkę Noelię. Warto przypomnieć, że ich pierwszy syn, Liam, przyszedł na świat w czerwcu 2018 roku.

Marina Łuczenko-Szczęsna o tym, ile ma domów. Wymieniła wiele posiadłości

Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z WP opowiedziała o swoim podejściu do pojęcia domu. Wokalistka podkreśliła, że choć razem z Wojciechem Szczęsnym posiadają kilka nieruchomości w różnych częściach świata, to dla niej prawdziwy dom nie jest związany z budynkiem, a z bliskością najbliższych. Gwiazda zdradziła, że wraz z rodziną mieszka obecnie w Barcelonie, ale ma także dom w Warszawie, posiadłość na wsi oraz nieruchomości w Marbelli. - Nie jest to tajemnica, mamy trochę tych domów (...). Wojtek ciężko na to pracuje od wielu lat, ja również - przyznała. Jednocześnie Marina zaznaczyła, że dom rozumie zupełnie inaczej niż tylko jako adres czy miejsce zamieszkania. Celebrytka zaskoczyła wyznaniem. - Dom jest wtedy, kiedy jesteśmy razem. Tego uczę moje dzieci - podkreśliła. Przy okazji dziennikarz zapytał o to, którą posiadłość Liam uważa za swój dom. W odpowiedzi Marina podzieliła się szczerym wyznaniem. Wyjawiła, że jej syn uważa za swój dom miejsce, gdzie jest jego mama i tata, niezależnie od tego, o którym państwie mowa.

Marina Łuczenko-Szczęsna podzieliła się momentami z życia rodzinnego. Liam troskliwie zajmuje się siostrą

Łuczenko-Szczęsna niedawno ponownie podzieliła się z fanami fragmentami życia rodzinnego, pokazując wzruszające chwile z dziećmi. W opublikowanym na instagramowym koncie nagraniu uwieczniła wyjątkową relację między synem Liamem a malutką Noelią - chłopiec z czułością tulił i całował młodszą siostrę, okazując jej miłość i troskę. Nieco później na InstaStories pojawiło się kolejne nagranie, na którym Liam delikatnie głaszcze śpiącą Noelię, pokazując, że od najmłodszych lat bardzo poważnie traktuje rolę starszego brata.