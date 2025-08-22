Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z rodziną wybrała się tym razem na nieco inny rodzaj wakacji. Wraz z mężem Radosławem Majdanem i trójką synów wyruszyła w podróż kamperem do Francji. Celebrytka wyznała, że jednej nocy musieli spać na parkingu. Obok rodziny zatrzymał się też inny kamper. Nie obyło się bez obaw.

Małgorzata Rozenek-Majdan z rodziną w podróży kamperem. W nocy zrobiło się strasznie

Małgorzata Rozenek-Majdan relacjonuje swój wyjazd. Opowiedziała, jak wyglądała ich noc. - Spaliśmy na dziko, na takim parkingu. Obok nas też stał kamper, więc nie byliśmy jedynymi, którzy wpadli na ten pomysł. Powiem szczerze, że zerkaliśmy na tego kampera, z taką nadzieją, żeby nie odjechał. Tak jakoś raźniej było - mówiła fanom na InstaStories. Pojawił się jednak strach. Radosław ze Stasiem przestraszyli Małgorzatę historią z dreszczykiem. - Radzio wieczorem zaczął nam opowiadać, że tak się zaczynają wszystkie horrory, że rodzina wesoło sobie wraca z kolacji i wsiada do kampera i, że powoli będą ginąć wszyscy członkowie, to powiedział Staś (...), ale ja byłam tak zmęczona, że nie miałam czasu się bać - podsumowała Rozenek-Majdan, zaskakując fanów.

Małgorzata Rozenek-Majdan wyruszyła w podróż z rodziną kamperem. Podkreśla, że jeden element musi być w nim dokładnie taki jak w domu

Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z najbliższymi 21 sierpnia od rana relacjonowali swój wyjazd, pokazując fanom nie tylko imponujący kamper, ale również jego wnętrze. Okazało się, że głównym celem rodzinnej wyprawy jest Disneyland - atrakcja, na którą najbardziej czekają dzieci. Rozenek-Majdan podkreśliła jednak, że przy organizacji takiej podróży kluczowa jest dla niej wygoda noclegu. - Najważniejsze w kamperze jest to, moim zdaniem, aby mieć najwygodniejsze łóżko. Wszystkie te rzeczy, poduszki, poduszeczki, (...) zawsze zabieram ze sobą i wtedy naprawdę mam takie poczucie, że jest ultra wygodnie. Podstawą wygody, komfortu jest prawdziwe łóżko. To znaczy, ja nie bawię się w żadne śpiwory, tylko przenoszę jeden do jednego łóżko z domu do kampera, a ponieważ ten kamper ma taki rozmiar łóżka, że jest po prostu jak w domu, to idealnie - zdradziła gwiazda, prezentując przygotowaną sypialnię.

Dodała również, że podobne rozwiązanie zastosowała u swoich synów. - Chłopcy śpią na górze i też mają pościele z domu - wyjaśniła. Dzięki temu wyjazd kamperem, choć różni się od tradycyjnych wakacji, może być dla całej rodziny zarówno pełen przygód, jak i komfortowy.