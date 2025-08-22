Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez od lat tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par świata sportu i show-biznesu. Choć są razem od 2016 roku i mają wspólne dzieci, dopiero niedawno ogłosili oficjalne zaręczyny. Przy tej okazji para zdecydowała się również na aktualizację swojej umowy przedmałżeńskiej, zawartej pierwotnie w 2017 roku - tuż po narodzinach ich córki, Alany Martiny.

REKLAMA

Zobacz wideo Cristiano Ronaldo: Najlepszy w historii jestem ja

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez odnawiają intercyzę. Kwoty zwalają z nóg

Zgodnie z nowymi warunkami intercyzy, Georgina Rodriguez otrzyma dożywotnie wsparcie finansowe w wysokości 114 tysięcy euro miesięcznie w razie rozwodu. Dodatkowo piłkarz zobowiązał się do płacenia 500 tysięcy dolarów miesięcznie na dzieci. Georgina stanie się także właścicielką ich wspólnej rezydencji w prestiżowej dzielnicy La Finca w Madrycie - nieruchomości wartej około 5,6 miliona euro.

Spekuluje się, że zaktualizowana umowa zawiera jeszcze bardziej korzystne zapisy dla Rodriguez niż jej pierwotna wersja. Według doniesień, nie tylko wysokość świadczeń mogła zostać podwojona, ale również dokładnie doprecyzowano kwestie opieki nad dziećmi oraz inne aspekty prawne, dostosowując je do obecnej sytuacji życiowej pary. Choć nie ujawniono jeszcze dokładnej daty ceremonii, media spekulują, że ślub odbędzie się latem 2026 roku, najprawdopodobniej po zakończeniu mundialu w Ameryce Północnej. Ronaldo, który wówczas będzie miał 41 lat, planuje wystąpić w tych mistrzostwach jako reprezentant Portugalii.

Cristiano Ronaldo - tyle wynoszą jego roczne przychody

Choć kwoty zapisane w intercyzie robią ogromne wrażenie, stanowią one zaledwie ułamek dochodów portugalskiego gwiazdora. Roczne przychody Cristiano Ronaldo sięgają aż 260 milionów euro - z czego 200 milionów to pensja w saudyjskim klubie Al-Nassr, a pozostałe 60 milionów pochodzi z kontraktów reklamowych. Eksperci szacują, że jego całkowity majątek przekracza już 1,2 miliarda euro. ZOBACZ TEŻ: Pierścionek Georginy zwala z nóg. Znawczyni diamentów ujawnia, ile mógł kosztować. Lepiej usiądźcie.