Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku. W dniu urodzin, jak co roku, piłkarz z pewnością zostanie zasypany życzeniami nie tylko od przyjaciół, ale też fanów z całego świata. Jedną z pierwszych osób, które pospieszyły, aby świętować wyjątkowy dzień Lewego, jest jednak jego żona. Już z samego rana Anna Lewandowska zamieściła na InstaStories tajemnicze zdjęcie z widokiem na palmy, które podpisała krótko "ktoś ma dziś urodziny". To jednak nie wszystko.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ich oceniła

Anna Lewandowska złożyła Robertowi życzenia urodzinowe. Fani są zachwyceni

Z okazji urodzin Lewa poświęciła mężowi także specjalny post. Na Instagramie zamieściła ich wspólne zdjęcia z basenu, na których czule się obejmują. Pod postem opublikowała za to krótkie, ale niezwykle poruszające życzenia. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Kolejny rok starszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z ciebie dumna!" - napisała. Fani piłkarza są zachwyceni wpisem jego żony, a w komentarzach dołączyli do życzeń dla Lewego. "Spełnienia marzeń, Robert!", "Samych pięknych chwil w życiu", "Piękne zdjęcie! Dużo miłości" - czytamy.

Niewykluczone, że to dopiero początek świętowania urodzin dla Roberta Lewandowskiego, a jego ukochana przygotowała dla niego coś specjalnego. Przypomnijmy, że rok temu zaskoczyła piłkarza imprezą niespodzianką, w którą zaangażowała również córki. Urocze kadry z rodzinnych chwil także trafiły do sieci, o czym pisaliśmy w tym artykule.

Jakim małżeństwem są Lewandowscy? Zapytaliśmy o to Paulinę Krupińską

Anna i Robert Lewandowscy świętowali w tym roku 12. rocznicę ślubu. Choć słynni małżonkowie od lat żyją na świeczniku i często dzielą się z fanami urywkami prywatnego życia, wiele osób zastanawia się, jaką parę naprawdę tworzą na co dzień. Redaktorka Plotka zapytała o to Paulinę Krupińską, która przyjaźni się z Lewymi. Prezenterka nie ma wątpliwości, że trenerka i piłkarz są niezwykle zgrani. - Są ze sobą kilkanaście lat, więc muszą być zgranym duetem, żeby to wszystko funkcjonowało, tym bardziej w tak trudnej przestrzeni, w której funkcjonują. W show-biznesie, pod presją, jest tyle oczekiwań ludzi tyle ocen. Oni są bardzo ze sobą - wyjawiła w rozmowie z nami.