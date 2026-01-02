Sławosz Uznański-Wiśniewski to dziś jedno z najgorętszych nazwisk w polskich mediach. Misja "Ignis" będąca częścią Ax-4, w której uczestniczył astronauta była na ustach całego świata. Dużym zainteresowaniem cieszy się również życie prywatne Sławosza, a szczególnie małżeństwo z posłanką Koalicji Obywatelskiej, Aleksandrą Uznańską-Wiśniewską. Rodzina posłanki i astronauty już wkrótce się powiększy, o czym przeczytacie tutaj. A co wiemy o różnicy wieku w ich związku?

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska tworzą zgrany duet. Zaskakujące, ile lat ich dzieli

Chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają jak para rówieśników, Uznańskich-Wiśniewskich dzieli dziesięcioletnia różnica wieku. Sławosz urodził się 12 kwietnia 1984 roku, natomiast Aleksandra przyszła na świat 27 maja 1994 roku. Mimo dekady, która ich dzieli, małżeństwo wielokrotnie udowadniało, że ich relacja oparta jest na szacunku, wsparciu i głębokim partnerstwie - zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Sławosz nie ukrywa, że choć trudno było mu przewidzieć, jak potoczą się losy tej znajomości, stracił dla ukochanej głowę. - Miała takie hasło: "Rowerem do Sejmu". Ja akurat przechodziłem, zupełnie niezależnie i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał. Ale nie poznaliśmy się wtedy, dopiero kilka tygodni później umówiliśmy się na pierwszą randkę - wyjawił astronauta w trakcie wspólnego wywiadu z żoną dla "halo tu polsat".

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pobrali się w tajemnicy. Tak posłanka mówi o mężu

Latem 2024 roku zakochani zaręczyli się w Teksasie, a 2 stycznia 2025 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Ceremonia, której udzieliła prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska, odbyła się w ścisłej tajemnicy, w związku z decyzją pary, która chciała zachować intymność w tym szczególnym dniu. - Nasze życia zmieniły się w bardzo podobny sposób w tym samym czasie. Ja z pracowniczki humanitarnej stałam się posłanką na Sejm, a Sławosz z naukowca i inżyniera stał się członkiem Europejskiego Korpusu Astronautów i został wybrany do wielkiej misji, która za chwilę przyjdzie. Wcześniej byliśmy przede wszystkim Olą i Sławoszem, Łodzianami i osobami bardzo prywatnymi. Chcieliśmy uszanować nasze uczucie i pielęgnować je w ciszy - wyznała Uznańska-Wiśniewska podczas rozmowy na kanapach śniadaniówki Polsatu.