Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wiedzą, jak podkręcić atmosferę wokół siebie. Choć aktor w show-biznesie funkcjonuje już do wielu lat, media wcześniej nie interesowały się szczególnie mocno jego życiem prywatnym. Dziś tancerka i aktor są jedną z najbardziej rozchwytywanych par polskiego show biznesu. Zakochani chętnie afiszują się związkiem w mediach społecznościowych. Wiadomo, że aktor jest starszy od ukochanej. Dziś skończył 46 lat.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wzięli udział w 17. edycji "Tańca z gwiazdami" i to właśnie podczas jednego z odcinków potwierdzili, że są razem. Szczegóły znajdziecie tutaj: Koniec tajemnic! Kaczorowska i Rogacewicz pocałowali się na wizji. Ich przygoda z show zakończyła się stosunkowo szybko, ale zakochani nie zwolnili tempa. Wielu internautów kibicuje parze i śledzi rozwój ich relacji, szukając informacji na ich temat. Wiadomo, że aktor jest starszy od tancerki. O ile dokładnie? Rogacewicz urodził się w 1980, a Kaczorowska - w 1992 roku. Dzieli ich więc 12 lat różnicy.
Agnieszka Kaczorowska w przeszłości tworzyła związek ze starszym mężczyzną. Dekadę temu spotykała się z reżyserem Rafałem Samborskim, który jest od niej starszy o 18 lat. Relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Samborski w rozmowie z Jastrząb Post komentował w 2015 roku, że rozstali się w dobrych relacjach. - Nadal się lubimy, niemniej nie widzę w tym niczego sensacyjnego. Ja zajmuję się swoimi projektami, a Aga swoimi. Niewykluczone, że zawodowo zrobimy coś jeszcze wspólnie, tak jak niedawno razem robiliśmy klip taneczny, przy którym świetnie się bawiliśmy - powiedział.
W listopadzie zeszłego roku Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podzielili się z fanami informacją o wspólnym projekcie. Okazuje się, że aktorzy stworzyli razem spektakl. "O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu" - przekazała aktorka w poście reklamującym wydarzenie. My udaliśmy się na ich przedstawienie. Recenzję znajdziecie tutaj: Kaczorowska i Rogacewicz w "Siedem" mierzą się z przeszłością. Nie mam wątpliwości, czy warto iść na spektakl