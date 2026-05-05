Agnieszka Chylińska jest jedną z tych piosenkarek, które nie mówią zbyt wiele na temat swojego życia prywatnego. Wiadomo, że artystka związana jest z tajemniczym Markiem, z którym ma trójkę dzieci - Ryszarda, Esterę i Krystynę. Nie każdy wie, że przed obecnym mężem Agnieszka Chylińska była zakochana w Krzysztofie "Krisie" Krysiaku. Jakiś czas temu mężczyzna wrócił wspomnieniami do związku z wokalistką.

Agnieszka Chylińska broniła się przed miłością. Nagle poznała Krzysztofa i wszystko się zmieniło

Krzysztof "Kris" Krysiak w latach 90. pełnił funkcję menedżera polskiego oddziału wytwórni Sony Music, odpowiadającej za artystyczne wsparcie zespołu O.N.A. To właśnie wtedy przecięły się jego drogi z Chylińską. Lata temu piosenkarka wspominała, że zdobycie jej serca wcale nie było takie łatwe. "Uważałam, że faceci są po prostu cyniczni. Dla nich dziewczyna jest fajna, dopóki ma jędrne ciało i zanim nie prześpią się z nią dziesięć razy. A potem szukają następnej" - mówiła "Vivie!".

Chylińska uciekała przed miłością. Później wszystko się zmieniło. "Zaczęłam się więc bronić. Nie chcąc być zraniona, sama musiałam ranić. Przed samą sobą pozowałam na osobę silną. Mówiłam facetowi rano: 'To teraz spadaj'. Obawiałam się, że zostanę dotknięta, więc musiałam się opancerzyć. Tak się bałam tej cholernej miłości, że wmówiłam sobie, iż nie istnieje. I w takim stanie ducha poznałam Krzysztofa" - opowiadała w 1999 roku "Vivie!". Para tworzyła udany związek przez sześć lat. Chylińska unika rozmów na temat pierwszego małżeństwa. Ciekawego wywiadu udzielił za to jakiś czas temu sam Krysiak. Co powiedział o swojej byłej ukochanej?

Krzysztof "Kris" Krysiak spotykał się z Chylińską u szczytu jej popularności. Tak podsumował ten czas

Ogromna popularność Agnieszki Chylińskiej nie miała złego wpływu na samą relację. W rozmowie z Plejadą Krysiak wspominał, że choć zdarzały się sytuacje, w których trudno było znaleźć prywatność, to koniec końców nie odczuwał z tego powodu żadnego dyskomforty. "Jeśli ktoś jest w związku z osobą publiczną, a nie pracuje w branży artystycznej, może to być dla niego specyficzna sytuacja lub zderzenie z zupełnie obcym światem. Natomiast ja pracowałem w show-biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie" - mówił. Z biegiem lat Krzysztof Krysiak całkowicie wycofał się ze świata muzyki. Dziś, w wieku 56 lat, podąża zupełnie inną drogą - skupia się na rozwoju duchowym i działa w obszarze medycyny alternatywnej.