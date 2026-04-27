Witold Pyrkosz należał do grona gwiazd, które rzadko mówiły o swoim życiu prywatnym. Jak jednak wiadomo, był dwukrotnie żonaty. W ciepłych słowach zawsze opisywał przy tym drugą żonę - Krystynę. Co ciekawe, tuż przed ślubem aktor postawił wybrance nietypowy warunek.

Pierwszą żoną Witolda Pyrkosza była aktorka Ewa Bilewska, z którą doczekał się syna Pawła. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało próby czasu i rozstali się w połowie lat 50. Po rozwodzie Pyrkosz zaczął na nowo układać sobie życie. Jak podkreślał w wywiadach, pomocna w podbijaniu serc kobiet okazała się jego profesja. - Nie byłem wysokim, przystojnym brunetem, a podobały mi się dziewczyny i podrywanie na aktora bywało skuteczne - podkreślił.

Krystynę, swoją kolejną wybrankę poznał, gdy miał 36 lat. - Był 1962 rok, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, gdy ujrzałem ją w Hotelu Francuskim w Krakowie. Piękna, biust solidna czwórka, długie czarne włosy. Miała 17 lat, ja 36. Nie była sama, przyszła z kolegami. Dosiadłem się do jej stolika. Niedługo miał być sylwester, chciałem ją zaprosić, ale ona już się z kimś umówiła. Ale tak ją potem mordowałem telefonami, że w końcu się zgodziła - wspominał po latach. Aktorka Anna Lutosławska od razu wyczuła, że pomiędzy dwójką rodzi się coś wyjątkowego. - Ona tylko nas zobaczyła i już wiedziała, że będziemy razem. Aby jednak doszło do ślubu, Pyrkosz postawił przyszłej żonie jeden warunek.

Zapowiedziałem mojej Krysi, że musi zdać maturę, inaczej nici ze ślubu

- wyznał aktor.

Pomimo wielkiej miłości, na początku 17-letnia Krystyna starała się ukrywać fakt, że spotyka się z dużo starszym mężczyzną, obawiając się reakcji swojej matki. - Krystyna początkowo ukrywała mnie przed teściową. Bała się jej reakcji, bo przecież byłem o 19 lat starszy! Ale kiedy teściowa mnie już poznała, to Krysia nawet o nasze relacje zaczęła być zazdrosna. 'Ty się powinieneś ożenić z mamą, a nie ze mną' - wspominał. Ślub Witolda Pyrkosza i Krystyny odbył się 28 lipca 1964 roku. Razem doczekali się dwójki dzieci: syna Witolda i córki Katarzyny