Rodzina Pazurów od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów, a szczególną uwagę przyciągają relacje między jej członkami. Dorota Chotecka nie ukrywa, że wspólne spotkania należą do rzadkości. Jak tłumaczy, przyczyną jest codzienność aktorów, którą wypełniają zdjęcia, spektakle i inne zawodowe zobowiązania.

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Dorota Chotecka szczerze o relacjach z Cezarym Pazurą. "Aktorzy w ogóle się nie spotykają"

W rozmowie z "Faktem" Chotecka zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące relacji z najbliższą rodziną jej męża. Jak się okazało, bracia Pazurowie oraz ich żony widują się wyjątkowo rzadko. - Nie możemy się spotykać, bo w tym zawodzie z nikim się nie spotykamy. Aktorzy w ogóle się nie spotykają. Po pierwsze dlatego, że nie mamy czasu. Naprawdę. Jeżeli ktoś gra w filmach, w serialach, programach, to kręci od godziny 6.40, potem są wywiady, ramówki, gra się w teatrze - opowiedziała aktorka. - Tak naprawdę, to trzeba wygospodarować przede wszystkim czas dla swojej rodziny - podkreśliła. W rozmowie poruszono również temat planów na Wielkanoc. Chotecka przyznała wówczas, że nie przewidywała możliwości zorganizowania rodzinnego spotkania.

Nie ma takiej możliwości, naprawdę. Aktorzy są ludźmi zapracowanymi i zresztą fajnie, bo to świadczy o tym, że jesteśmy wziętymi aktorami

- podsumowała zdecydowanie.

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Temat relacji w rodzinie Pazurów przyciągnął uwagę mediów jeszcze w 2022 roku, gdy podczas Q&A na Instagramie Edyta Pazura wyjawiła, że Radosława Pazurę z żoną "widziała parę razy w życiu, więc ciężko mówić o kontakcie" z nimi. W 2023 roku fani Choteckiej dopytali ją o tę kwestię. "Czy to prawda, że nie utrzymujecie kontaktu z Edytą Pazurą?" - zapytał jeden z obserwatorów aktorki, na co ta, postanowiła odpisać mu krótko i na temat. "Kontakt jakiś jest" - napisała w mediach społecznościowych Chotecka.