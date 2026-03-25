Mało kto wie, czym zajmuje się mąż Stużyńskiej. Są małżeństwem od 26 lat

Magdalena Stużyńska i Łukasz Brauer wzięli ślub w 2000 roku i tworzą udane małżeństwo od 26 lat. Nie każdy jednak wie, czym zajmuje się ukochany aktorki.
Magdalena Stużyńska jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Sławę przyniosła jej rola Marcysi w "Złotopolskich". W ostatnich latach widzowie mogli ją natomiast oglądać w "Przyjaciółkach" w roli Anki. Nie każdy jednak wie, jak wygląda życie prywatne aktorki. Magdalena Stużyńska pilnie je chroni i nie publikuje żadnych rodzinnych zdjęć na Instagramie. Tymczasem jest szczęśliwą żoną Łukasza Brauera.

Łukasz Brauer od lat stoi w cieniu Magdaleny Stużyńskiej. Czym się zajmuje ukochany aktorki?

Magdalena Stużyńska od lat konsekwentnie chroni swoją prywatność przed mediami. Choć od ponad dwóch dekad jest w szczęśliwym małżeństwie, niewiele osób zna szczegóły dotyczące jej męża - Łukasza Brauera. Ukochany aktorki, choć nie jest osobą publiczną, od lat pracuje jako scenograf i rekwizytor, współtworząc liczne produkcje telewizyjne i filmowe. Co ciekawe, to właśnie na planie jednego z seriali, nad którymi pracował Brauer, zakochani się poznali.

Stużyńska miała wtedy 23 lata i dopiero zaczynała zawodową karierę po ukończeniu Akademii Teatralnej. Na temat ukochanego aktorka wypowiedziała się kilka lat temu w wywiadzie dla "Echa Dnia". W rozmowie z dziennikiem nie ukrywała, jak ważne jest dla niej oddzielenie życia zawodowego od osobistego. "Łukasz [Brauer - przyp. red.] jest z wykształcenia socjologiem, ale pracuje przy realizacji filmów i reklam w pionie scenograficznym. Postanowiliśmy, że nasze życie osobiste pozostanie naszą tajemnicą" – wyjawiła aktorka. 

Magdalena Stużyńska-Brauer i Łukasz Brauer dziś tworzą szczęśliwą rodzinę. Mieszkają w domu z dala od miasta 

Kierując się zasadą utrzymania życia prywatnego w tajemnicy, Magdalena Stużyńska-Brauer i Łukasz Brauer zdecydowali się na kameralny ślub w 2000 roku. Ceremonia odbyła się w czeskiej Pradze. "Jestem bardzo szczęśliwa przy Łukaszu. Znamy się już cztery lata i nie chcieliśmy dłużej zwlekać z decyzją o ślubie. My po prostu bardzo, bardzo chcemy być razem. Mam w mężu prawdziwe oparcie, które dla osoby wykonującej mój zawód jest niezwykle ważne. Chciałabym pogodzić swoje zawodowe sprawy z rodziną i jestem pewna, że mi się to uda" - wyznała w rozmowie z "Halo!".

Po narodzinach pierwszego syna, Brunona, w 2005 roku, małżeństwo zaczęło myśleć o stworzeniu rodzinnego azylu z dala od miejskiego zgiełku. W 2011 roku na świat przyszedł ich drugi syn, Gustaw, a kilka lat później udało im się spełnić marzenie o własnym domu. Gwiazda w rozmowie z magazynem "Weranda" przyznała, że jej i ukochanemu bardzo zależało na tym, aby dom w pełni spełniał ich oczekiwania. "Dbaliśmy o detale, żeby to nie był potworek, który coś udaje. Powstawał sześć lat" - wyjawiła. 

