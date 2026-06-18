Tomasz Kot to jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorów. Nic więc dziwnego, że fani chcą wiedzieć, co słychać u niego poza kamerami. Kot jednak zawsze starał się trzymać swoje życie prywatne z dala od mediów. Aktor przez lata był związany z Agnieszką Olczyk-Kot. Niestety 18 czerwca para przekazała informację o rozstaniu. Choć ich drogi właśnie się rozeszły, przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w polskim show-biznesie. Co ciekawe, historia ich związku zaczęła się w dość niecodziennych okolicznościach.
Aktor po raz pierwszy spotkał swoją byłą żonę na krakowskich plantach. Był 2000 rok, jesienny wieczór. Kot dostrzegł ją w tłumie studentów, którzy wychodzili z uczelni. Nie zwlekał ani chwili. Podszedł i od razu wypalił bez zastanowienia: "Cześć, jestem Tomek, wyjdziesz za mnie?". "Dobrze, tylko nie dzisiaj" - miała odpowiedzieć ukochana. Ślub wzięli sześć lat później w kościele św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. Wiadomo, że była żona Kota jest z wykształcenia psycholożką. Para doczekała się dwójki dzieci - Blanki, która urodziła się w 2007 roku oraz Leona, który przyszedł na świat trzy lata później.
W wielu wywiadach 49-latek podkreślał, że była żona jest dla niego ogromnym wsparciem. "Mam stuprocentowe zaufanie do żony, bo ona mnie zna najlepiej na świecie i potrafi podpowiedzieć coś, czego sam nie dostrzegam" - wyznał w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej". "To jest mój trzon, tego się muszę trzymać, niezależnie od tego, jak bardzo atrakcyjnymi projektami machają mi przez oczami" - dodał w rozmowie z portalem kobieta.pl.
Jakiś czas temu Agnieszka Olczyk-Kot pojawiła się w "Dzień dobry TVN". Była żona aktora promowała wtedy swój krótkometrażowy film "Jeszcze jeden koniec świata", w którym miał okazje zagrać sam Kot. W rozmowie z prowadzącymi zdradziła, jak dogadywali się na planie. - Tomek jest super na planie i strasznie ułatwia - przyznała. - Ma umiejętność dzielenia się wiedzą, którą posiada. To też było trudne, bo upierałam się przy pewnych rzeczach i wyważałam otwarte drzwi - dodała. Dlaczego zdecydowała się go zaangażować? - Tak już jest w filmach krótkometrażowych, że tnie się koszty jak najbardziej, więc angażowaliśmy przyjaciół, rodzinę, znajomych" - tłumaczyła.