Barbara Nowacka długo ukrywała ten związek. Chodzi o znanego polityka. Jest od niej młodszy

Życie prywatne Barbary Nowackiej od lat budzi zainteresowanie, ale polityczka konsekwentnie chroni rodzinę przed mediami. Tym większe poruszenie wywołał fakt, że przed laty była związana z jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków lewicy. Ich historia zaczęła się jeszcze w młodzieżówce Unii Pracy.
Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Barbara Nowacka od lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polityczek w Polsce, jednak o jej prywatnym życiu wiadomo stosunkowo niewiele. Tymczasem już jako bardzo młoda działaczka angażowała się w politykę i właśnie wtedy poznała Adriana Zandberga. Ich relacja trwała kilka lat i do dziś pozostaje jedną z bardziej zaskakujących historii polskiej sceny politycznej.

Nowacka przed laty była związana z Zandbergiem. "Serdecznie mnie bawił"

Ten fakt wyjawił mediom Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Nowacka poznała Zandberga w młodzieżówce Unii Pracy. Byli parą przed trzy lata. Gdy prawda wyszła na jaw polityczka postanowiła wyznać, co ujęło ją w Zandbergu. - Adrian zaciekawił mnie: intelekt, wiedza, umiejętność jej używania - to mi się w ludziach podoba. Miał 18 lat, był o cztery lata młodszy, taki chłopiec jeszcze. Żywy, wesoły, serdecznie mnie bawił. Nie mieszkaliśmy razem. Często się spóźniał albo kłócił do upadłego, by postawić na swoim, a jak czegoś nie wiedział, to błyskotliwie wymyślał - opowiadała.

Nowacka od ponad 20 lat związana jest z jednym mężczyzną. Doczekali się dwójki dzieci

Relacja Barbary Nowackiej i Adriana Zandberga nie przetrwała jednak próby czasu. Polityczka od ponad 20 lat jest związana z tym samym partnerem, Maciejem. Para poznała się w 1999 roku podczas strajku pielęgniarek. Doczekali się dwójki dzieci - Kuby i Zofii. Nowacka nigdy jednak nie zdecydowała się zalegalizować swojego związku. - Postanowiliśmy, że nie zrobimy tego, dopóki w Polsce nie będą dopuszczane związki partnerskie. Skoro nasi homoseksualni przyjaciele nie mają do tego prawa, po co nam ono? - tłumaczyła w rozmowie z "Wysokimi Obcasami" w 2014 roku. Nowacka niechętnie dzieli się zdjęciami swoich najbliższych w mediach społecznościowych. Zdarza jej się jednak rozmawiać na tematy związane z rodziną podczas wywiadów. - Dzieci muszą mieć poczucie, że są częścią rodziny. Staram się opowiadać im o moim życiu, nie tylko wypytywać, co w szkole.(...) Staram się, żebyśmy spędzali razem czas. Ważne są wspólne posiłki. Dom, w którym nie ma stołu, przy którym wspólnie się jada, szybko przestaje być domem - powiedziała Barbara Nowacka w podcaście Onetu w 2022 roku. 

