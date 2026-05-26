Cała Polska tańczyła do "Explosion". Mało kto wie, co dziś robią Kalwi i Remi

Choć od premiery "Explosion" minęło już 20 lat, utwór wciąż potrafi błyskawicznie rozkręcić każdą imprezę. Kalwi i Remi należeli do najpopularniejszych DJ-ów pierwszej dekady XXI wieku i koncertowali nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Jakiś czas temu ponownie znaleźli się w centrum uwagi dzięki współpracy z Guzowiankami oraz akcji WOŚP z Maciejem Musiałem. Ich kariera pokazuje, że sentyment do klubowych hitów sprzed lat wcale nie słabnie.

Kalwi i Remi tworzą razem od lat. Tak dzisiaj wygląda DJ-ski duet

DJ-e Krzysztof Kalwat oraz Remigiusz Pośpiech połączyli siły w 2003 roku i stworzyli duet Kalwi i Remi. W tym samym roku muzycy wydali singiel "Explosion", ale na popularność musieli jeszcze poczekać. W 2005 roku na rynku pojawił się ich debiutancki album "Kalwi & Remi in the Mix Vol. 1.". Zdaje się, że rok 2006 był dla nich przełomowy. Właśnie wtedy ponownie postanowili wydać "Explosion" - i wówczas remiks stał się wielkim hitem. Koncertowali nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wystąpili w klubach m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Panowie mają na koncie cztery albumy i kilkadziesiąt singli. Współpracowali m.in. z Gosią Andrzejewicz oraz zespołem Wanda i Banda.

Mimo że mają na koncie wiele utworów, to nadal "Explosion" jest ich flagowym hitem. W 2023 roku nawiązali współpracę z zespołem Guzowianki. Nagrali remiks "Explosion Ech poleczko", który świetnie się przyjął i na YouTube. Zdaje się, że legendarny już utwór, nawet w odmienionej wersji, nadal jest w kraju uwielbiany. Jak obecnie wygląda DJ-ski duet? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Kalwi i Remi łączą siły z Maciejem Musiałem. Wszystko dla WOŚP

Maciej Musiał postanowił wesprzeć zeszłoroczny finał WOŚP. Aktor zaoferował, że posprząta dom osobie, która wygra licytację. Zaproponował, że zrobi to w rytm "Explosion". Okazuje się, że celebryta postanowił połączyć siły z Kalwim i Remim. Panowie mieli wziąć udział w akcji i pojawić się wraz z Musiałem w domu wygranego.