Sam został z dzieckiem. Grzegorz Halama miał tylko godzinę na decyzję

Postać pana Józka na stałe zapisała się w historii polskiego kabaretu i do dziś wywołuje uśmiech u widzów. Sam Grzegorz Halama wielokrotnie podkreślał jednak, że poza sceną jego życie nie zawsze wyglądało tak pogodnie. Szczególnie trudny okazał się czas po rozpadzie związku i konieczności samodzielnego zajęcia się synem. To doświadczenie całkowicie zmieniło jego priorytety.

Grzegorz Halama został samotnym ojcem. Decyzję musiał podjąć błyskawicznie

Grzegorz Halama rzadko opowiada w mediach o swoim życiu prywatnym i unika skandali. Pierwszą żoną aktora była Dorota Kurowicka, z którą ma dwójkę dzieci - Annę i Piotra. W 2010 roku małżonkowie podjęli jednak decyzję o rozwodzie, a ekspartnerka kabareciarza wyjechała wraz z pociechami do Wielkiej Brytanii. Halama był zdruzgotany takim obrotem sprawy.

Niestety, skończyło się tak, że jestem korespondencyjnym tatą i jest mi szalenie przykro. Nie stać mnie, żeby jeździć raz w miesiącu do Anglii

- wyznał w "Kulisach sławy". Później aktor związał się z młodszą o 13 lat kobietą. Relacja nie przetrwała próby czasu, jednak przyniosła kabareciarzowi syna, którym musiał zająć się samodzielnie. "Przyszedł taki bardzo trudny moment, że dosłownie w ciągu godziny musiałem podjąć decyzję o całkowitej zmianie mojego życia, o wzięciu pełnej odpowiedzialności za dziecko, czyli staniu się samotnym ojcem" - zdradził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Grzegorz Halama związał się z dużo młodszą menedżerką. "Jest nam teraz lepiej"

Kilka lat temu Halama przyznał, że znów jest zakochany. Jego serce skradła młodsza od niego o 21 lat menedżerka Klaudia Synak. Kobieta pomogła mu w opiece nad dzieckiem. "Od trzech lat funkcjonowałem jako samotny ojciec, wychowując mojego synka. Obecność Klaudii jest wielkim wsparciem. Jest nam teraz lepiej" - opowiadał w "Super Expressie". Ostatnio w sieci próżno jednak szukać ich wspólnych zdjęć, nie wiadomo więc, czy zakochani nadal są razem.