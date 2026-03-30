Michał Żurawski jest utalentowanym aktorem, który szerszej publiczności jest znany z takich hitów, jak: "Kruk", "Król", "Jeziorak", "Miasto 44" oraz "Chyłka". Aktor raczej stroni od medialnego zgiełku i nie pojawia się na ściankach (wyjątek stanowią premiery filmów, w których gra). Niewiele mówi także na temat życia prywatnego, jak również o swojej rodzinie. Nic dziwnego, że nie wszyscy wiedzą, że ma znanego brata, który również ma talent aktorski. Część z was na pewno widziała go na ekranie.

Michał Żurawski ma znanego brata. Grali w tych samych produkcjach

W jednym z wywiadów Michał Żurawski śmiał się, że jego młodszy o sześć lat brat często go naśladował. "No bo on mnie małpuje we wszystkim, nawet głos i manierę mówienia długo miał podobną. Potem pojawiły się konflikty na tym tle, więc się ''zmanierował'' po swojemu. Ale jeszcze do niedawna nasza mama myliła nas przez telefon!" - mówił kiedyś ze śmiechem. Co ciekawe, chociaż bracia na pierwszy rzut oka nie są do siebie podobni, to kiedy pozują do zdjęć, można zauważyć u nich niemal identyczne miny. Z pewnością dostrzeżecie je u młodszego brata aktora, Piotra Żurawskiego (fotki znajdziecie w naszej galerii na górze strony).

Chociaż młodszy Żurawski początkowo próbował swoich sił jako reżyser, to szybko wybrał jednak drugą stronę kamery. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w filmie "Kamper", gdzie zagrał u boku Marty Nieradkiewicz. Na koncie ma także role w takich produkcjach jak m.in. "Chyłka", "Król", gdzie zagrał u boku brata, "Wataha", "Bodo", "Miasto 44" czy "Prawo Agaty". To jedynie niewielki wycinek z jego bogatej filmografii. Mieliście okazję oglądać go w którejś produkcji?

Michał Żurawski i Roma Gąsiorowska się rozwodzą. Wciąż czekają na finalną decyzję

Co słychać u Michała Żurawskiego? W ostatnim czasie było głośno o rozpadzie jego związku z Romą Gąsiorowską. Aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu w 2010 roku i doczekała się dwójki dzieci, Klemensa i Jadwigi, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para jest w trakcie rozwodu i miało odbyć się bez publicznego prania brudów, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jak przekazał informator "Rewii", ostateczną decyzję o rozstaniu podjęła aktorka.

30 marca z kolei miała miejsce kolejna rozprawa w Warszawie. Co ciekawe, w sądzie pojawił się tylko aktor. Zgodnie z doniesieniami Pudelka, kolejna rozprawa została zaplanowana na maj 2026. Była para musi zatem uzbroić się w cierpliwość.