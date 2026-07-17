Nazwisko Żurawski od lat pojawia się w obsadach najgłośniejszych polskich produkcji. Choć większość widzów kojarzy przede wszystkim Michała, równie bogatą filmografię buduje także jego młodszy brat Piotr. Co ciekawe, początki jego zawodowej drogi były związane z fascynacją starszym rodzeństwem.

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Michał Żurawski ma znanego brata. Grali w tych samych produkcjach

W jednym z wywiadów Michał Żurawski, znany z takich hitów jak "Kruk", "Król", "Jeziorak", "Miasto 44" oraz "Chyłka", śmiał się, że jego młodszy o sześć lat brat często go naśladował. "No bo on mnie małpuje we wszystkim, nawet głos i manierę mówienia długo miał podobną. Potem pojawiły się konflikty na tym tle, więc się 'zmanierował' po swojemu. Ale jeszcze do niedawna nasza mama myliła nas przez telefon!" - mówił kiedyś ze śmiechem. Co ciekawe, chociaż bracia na pierwszy rzut oka nie są do siebie podobni, to kiedy pozują do zdjęć, można zauważyć u nich niemal identyczne miny. Z pewnością dostrzeżecie je u młodszego brata aktora, Piotra Żurawskiego (fotki znajdziecie w naszej galerii na górze strony).



Chociaż młodszy Żurawski początkowo próbował swoich sił jako reżyser, to szybko wybrał jednak drugą stronę kamery. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola w filmie "Kamper", gdzie zagrał u boku Marty Nieradkiewicz. Na koncie ma także role w takich produkcjach jak m.in. "Chyłka", "Król". W tym przypadku miał okazję zagrać u boku brata. Były też takie produkcje jak "Wataha", "Bodo", "Miasto 44" i "Prawo Agaty". To jednak wyłącznie niewielki wycinek z jego bogatej filmografii.

Michał Żurawski i Roma Gąsiorowska się rozwodzą. Wciąż czekają na finalną decyzję

Co słychać u Michała Żurawskiego? W ostatnim czasie było głośno o rozpadzie jego związku z Romą Gąsiorowską. Aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu w 2010 roku i doczekała się dwójki dzieci, Klemensa i Jadwigi, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Para jest w trakcie rozwodu, który miał odbyć się bez publicznego prania brudów, ale nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jak przekazał informator "Rewii", ostateczną decyzję o rozstaniu podjęła aktorka.



30 marca z kolei miała miejsce kolejna rozprawa w Warszawie. Co ciekawe, w sądzie pojawił się tylko aktor. Z ostatnich doniesień portalu Plejada wynika zaś, że sprawa rozwodowa pozostaje w toku - sąd wyznaczył kolejny termin posiedzenia na 3 sierpnia 2026 roku.