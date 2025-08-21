Anna Ilczuk już od ponad 20 lat wciela się w postać Emilii Adamczyk w emitowanej na Polsacie "Pierwszej miłości". Choć to z pewnością jedna z jej najbardziej rozpoznawalnych ról, jest jedną z wielu na koncie aktorki. Można ją było oglądać m.in. także w "Rajskich klimatach" oraz kultowym już "Świecie według Kiepskich", gdzie wcieliła się w Jolasię, czyli żonę Waldka Kiepskiego (Bartosz Żukowski). Sama Anna Ilczuk jest mężatką od 2015 roku, a jej wybrankiem jest aktor Andrzej Kłak.

Anna Ilczuk ma znanego męża. Znacie go z hitu Netfliksa

Anna Ilczuk obecnego męża poznała na deskach teatru, ale uczucie między nimi wybuchło na planie "Świata według Kiepskich". Andrzej Kłak w popularnym sitcomie wcielał się w postać Mikołaja Kopernika, który bezskutecznie adorował Mariolkę Kiepską. Para raczej nie afiszuje się prywatnością. Anna prowadzi konto w mediach społecznościowych, ale rzadko kiedy publikuje zdjęcia z ukochanym. W 2014 roku powitali na świecie córkę, której dali na imię Zofia. Rok po tym, jak zostali rodzicami, zdecydowali się na sformalizowanie związku. W 2015 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Andrzej Kłak, podobnie jak jego żona, związał karierę z aktorstwem. Zagrał w głośnych produkcjach filmowych. Można go oglądać w: "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Sztuka kochania", "Hiacynt", "Marzec 68", "Cicha noc" czy "Cudak". Jedną z głośniejszych produkcji, w której wziął udział, jest serial "1670" na Netfliksie. Wcielił się w postać Andrzeja Pobreży, czyli antagonisty głównego bohatera serialu Jana Pawła Adamczewskiego. W 2023 otrzymał nagrodę Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia za najlepszą rolę męską w spektaklu MELODRAMAT. Od 2017 pracuje w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Anna Ilczuk zdradziła, ile zarabia w teatrze. "Wynagrodzenie jest upokarzające"

Aktorka występowała w wielu znanych produkcjach, jednak to teatr skradł jej serce. W jednym z wywiadów Anna Ilczuk ujawniła, że wiele artystów musi rezygnować z występów w teatrze z uwagi na słabą płacę. Nie ukrywała, że nie byłaby w stanie utrzymać się wyłącznie z pieniędzy z teatru. "Absolutnie nie. To byłoby niemożliwe. Mimo wyższego wykształcenia, a czasem nawet doktoratów, zarabiamy w teatrach najniższą krajową (która od lipca wynosi 4 300 brutto, czyli na rękę to niewiele ponad 3200 - przyp. red.)" - wyjaśniła w rozmowie z Plejadą. "To wynagrodzenie jest upokarzające. Gdyby nie to, że pracujemy z pasji i miłości do sztuki, teatry nie mogłyby normalnie działać. Wiele osób rezygnuje z etatów, bo ich na to nie stać. Mnie też by nie było, gdybym nie grała w serialach" - dodała.