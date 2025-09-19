Powrót na stronę główną
Gdy pierwsza żona zmarła, nie wierzył że znajdzie miłość. Rynkowski doczekał się syna w wieku 57 lat
Ryszard Rynkowski ma za sobą wiele trudnych doświadczeń. Gdy jego pierwsza żona zmarła po długiej chorobie, wątpił, że jeszcze kiedykolwiek się zakocha. Wtedy poznał Edytę.
Ryszard Rynkowski, Edyta Rynkowska
Muzycznych dokonań Ryszarda Rynkowskiego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Wokalista rozpoczął karierę jeszcze w latach 60. i z powodzeniem koncertuje do dziś. Nie wszyscy wiedzą jednak, że w życiu prywatnym Ryszarda Rynkowskiego nie brakowało zawirowań. W 1973 roku poślubił Hannę, z którą pięć lat później doczekał się córki Marty. Niestety ukochana muzyka w 1996 roku zmarła na raka.

Ryszard Rynkowski długo był sam. Zakochał się w dużo młodszej kobiecie

Po śmierci żony Ryszard Rynkowski przez wiele lat nie szukał miłości. Aż w końcu na jego drodze stanęła o 22 lata młodsza Edyta. Muzyk w rozmowie z "Vivą!" przyznał, że była pierwszą kobietą, której wyznał miłość od śmierci żony. - Pomyślałem sobie, że jeśli się zdarzy, to będzie ostatnia miłość mego życia. I właśnie do przystani "miłość" zawinąłem z Edytą - opowiadał. Zakochani wzięli ślub w 2006 roku, gdy Rynkowski miał 55 lat. W wywiadzie dla "Gali" niedługo później zapewniał, że nie chce mieć już więcej dzieci, a jego ukochana to akceptuje. Rzeczywistość okazała się jednak inna.

Ryszard Rynkowski doczekał się syna w późnym wieku. Zrobił to dla ukochanej

Po pewnym czasie związku z Edytą Rynkowski zmienił zdanie na temat dzieci. Jak przyznał we wspomnianej rozmowie z "Vivą!", zrobił to ze względu na żonę. - To dziecko było jej bardzo potrzebne, widziałem to. I zgodziłem się na nie. Szczerze mówiąc, sukcesu nie mieliśmy od razu - relacjonował. Muzyk pamięta dokładnie, kiedy zorientowali się, że jego żona jest w ciąży. - W tej grocie, [w Lourdes - przyp. red.] miejscu szczególnym, przytuliłem się do kamienia i pomyślałem: "Matko Boska, pozwól, żebym się zmienił, był bardziej aktywny, więcej pracował". W nocy wróciliśmy do przyjaciół w Mont de Marsan, a następnego dnia Edycie już kawa nie smakowała. I tak mi się życie zmieniło - opowiadał. Syn pary Ryszard junior urodził się w 2008 roku. Rynkowski nie ukrywał, że jest zachwycony z faktu, że na nowo odnajduje się w roli ojca. Cieszył się również, że syn po swojej mamie odziedziczył ciemne oczy i kręcone włosy. - Po Edycie syn ma też wrażliwość. A po mnie? Może muzykalność i nadruchliwość - dodał muzyk w rozmowie z "Vivą!".

