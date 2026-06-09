Sambor Czarnota długo walczył o jej względy. Dziś tworzą jedno z najtrwalszych małżeństw

W świecie show-biznesu trwałe związki wciąż należą do rzadkości. Sambor Czarnota i Marta Dąbrowska pokazują jednak, że można budować wieloletnią relację z dala od medialnego szumu. Aktorzy nie tylko dzielą życie prywatne, ale także wielokrotnie spotykali się na planach filmowych. Ich historia rozpoczęła się ponad dwie dekady temu.

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Aktor nie dzieli się prywatą w mediach, więc niewielu może wiedzieć, że od lat jest w szczęśliwym związku. Wybranką Sambora Czarnoty jest koleżanka po fachu - Marta Dąbrowska, którą możecie kojarzyć przede wszystkim z roli Karoliny w "Barwach szczęścia". Zagrała także w serialach takich jak "Na dobre i na złe" czy "Przepis na życie". Małżonkowie wielokrotnie spotykali się już na planie filmowym, ale zawsze zachowywali pełen profesjonalizm, nie epatując swoją relacją.

Para poznała się na początku lat 2000., gdy pojawili się w restauracji, którą prowadzili ich wspólni znajomi. Na początku Czarnota musiał jednak włożyć sporo wysiłku, by zwrócić uwagę Dąbrowskiej, która nie była nim zainteresowana. Po czasie zostali przyjaciółmi, aż w końcu między nimi zaiskrzyło. "Ujęła mnie naturalnością i urodą" - stwierdził aktor w wywiadzie z "Galą". Zdjęcie małżeństwa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

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Aktorzy wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że zachowanie prywatności pozytywnie wpłynęło na ich relację. "Nie twierdzę, że jesteśmy cukierkową parą, oboje mamy mocne charaktery, potrafimy tupnąć nogą. I chociaż nie mamy recepty na udany związek, to na pewno pomaga, jeśli kobieta ma swoje pasje, mężczyzna swoje, a pośrodku jest coś, co ich łączy" - wyjawił w rozmowie z "Galą" Czarnota. Oboje potrafią oddzielić życie zawodowe od prywatnego, co jest kluczem do udanego związku. Małżeństwo doczekało się syna - Jana.

W mediach pojawiały się plotki, jakoby Czarnota miał dopuścić się romansu z Katarzyną Pakosińską. Aktor zaprzeczył, by cokolwiek łączyło go z koleżanką po fachu. "Często spotykam się z Kasią, ale dlatego, że razem pracujemy, piszemy scenariusz. Nie mamy romansu i wszelkie takie insynuacje są dla nas głęboko krzywdzące" - mówił na łamach "Twojego Imperium".