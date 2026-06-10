Wystąpiła w największych hitach PRL-u. Niewielu łączy ją z Jackiem z Ich Troje

Jacek Łągwa to niekwestionowanie jeden z ojców sukcesu "Ich troje", choć zawsze pozostawał w cieniu Michała Wiśniewskiego. Mimo że zespół już ma za sobą lata świetności, do dziś większość zna na pamięć takie hity, jak "Zawsze chciałbym z tobą być" czy "Powiedz". Okazuje się, że muzyk nie jest jedyną osobą z jego rodziny, która robiła karierę w show-biznesie. Jego mama, Janina Borońska, przez dekady była związana zarówno z teatrem, jak i kinem. Występowała w produkcjach, które do dziś regularnie wracają na telewizyjne ekrany, a jej ekranowe role pamiętają kolejne pokolenia widzów. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że to właśnie ona była mamą jednego z filarów zespołu Ich Troje. Informacja o jej śmierci, do której doszło 5 lutego 2026 roku, przypomniała wielu osobom o jej bogatym dorobku.

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Matka Jacka Łągwy robiła karierę w branży filmowej. Zagrała w hitach

Jacek Łągwa nigdy nie przypuszczał, że zrobi karierę jako muzyk. Planował raczej iść w ślady rodziców, którzy byli aktorami. Mama kompozytora, Janina Borońska, ma pokaźny dorobek artystyczny. Pierwszy raz pojawiła się na scenie w 1966 roku, a po roku udało jej się ukończyć Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Nie był to jednak jej pierwszy wybór - najpierw studiowała polonistykę. Do kontynuowania studiów aktorskich, po porażce na egzaminie wstępnym, namówił ją przyszły mąż - Andrzej Łągwa, z którym później występowała na jednej scenie w Teatrze Nowym w Łodzi.

Jeśli chodzi o karierę filmową, Borońska swój debiut zaliczyła w filmie "Beata". Później wystąpiła w takich produkcjach, jak "Stawka większa niż życie" odgrywając radiotelegrafistkę Irenę oraz "Znachor", gdzie wcieliła się w asystentkę Rafała Wilczura. Nie należy zapominać o jej udziale w filmie "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", gdzie zagrała Elżbietę. Jak wyglądała wówczas Janina Borońska zobaczycie w naszej galerii.

Janina BorońskaOtwórz galerię

Karierę Jacka Łągwy przewidziała wróżka

Janina Borońska i Andrzej Łągwa stanęli na ślubnym kobiercu w 1965 roku, a cztery lata później na świecie pojawił się ich syn - Jacek. Matka muzyka wyznała, że karierę jej jedynemu dziecku przepowiedziała wróżka. - Wróżka powiedziała, że będę miała tylko jedno dziecko, syna. Zaznaczyła, że będzie bardzo, bardzo sławny. Pytałam syna, kiedy nadejdzie sława. I nadeszła... Okazało się, że w tej wróżbie było coś na rzeczy - wyjawiła w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim" w 2011 roku. I choć Jacek Łągwa próbował swoich sił w aktorstwie, ostatecznie realizował się w branży muzycznej.