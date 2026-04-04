Zenek Martyniuk ożenił się z Danutą w 1989 roku. Od tego czasu małżeństwo trwa w szczęśliwym związku i może pochwalić się prawie 40-letnim stażem. Wokalista wydał niedawno nawet piosenkę, będącą niejako hymnem miłości do Danusi, która swoją drogą zagrała nawet w teledysku. W jednym z wywiadów lider zespołu Akcent przyznał, że bardzo rzadko kłóci się ze swoją żoną. Kiedy już dochodzi do jakichś sprzeczek, to są one zazwyczaj krótkie i nic nieznaczące. "Jak gniewamy się to nie dłużej, jak pięć minut, ewentualnie dziesięć minut. To są takie sprzeczki w sumie o nic i wszystko wraca do normalności zaraz" - mówił w rozmowie z Jastrząb Post. Okazuje się, że w przypadku małżeństwa Martyniuków najtrudniejsze były początki. Dlaczego?

Zenek Martyniuk musiał się postarać o rękę Danuty. "Nigdy nie zapomnę tego dnia"

Gdy Zenek żenił się z Danutą, nie miał skończonych 21 lat. Zgodnie z ówczesnym prawem młodzi musieli uzyskać oficjalną zgodę od swoich rodziców. Jak widać, było warto. Martyniukowie tworzą udane małżeństwo od 37 lat. W swojej książce, która pojawiła się na rynku jakiś czas temu, Zenek wspominał wyjątkowy dzień zaślubin. "Nigdy nie zapomnę tego dnia. Na bezchmurnym niebie malowało się wielkie słońce. Aż chciało się żyć! W kościele zobaczyłem Danusię w pięknej koronkowej sukni. Byłem pewien, że to jest kobieta, z którą chcę spędzić życie" - czytamy. Czytelnicy mogli też zobaczyć zdjęcia Martyniuków wykonane w dniu ceremonii. Znajdziecie je w naszej galerii.

Zenek Martyniuk zdradził receptę na udany związek. To proste

Wokalista w wielu wywiadach podkreślał, że jego małżeństwo, jak każde inne, miewa słabsze momenty. Zaznaczył, że ważne jest, by rozmawiać i wspólnie rozwiązywać problemy. "Żadne z nas nigdy nie pomyślało o rozwodzie. Problemy trzeba rozwiązywać we dwoje, a nie oddzielać wszystko grubą kreską i szukać szczęścia Bóg wie gdzie. Kiedyś częściej się kłóciliśmy, ale teraz jest naprawdę dobrze. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi" - opowiadał Zenek w rozmowie z "Super Expressem".