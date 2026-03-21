Radosław Krzyżowski ma na swoim koncie wiele ról, ale to występy w "Na dobre i na złe" przyniosły mu największą rozpoznawalność. Niewielu wie, że jego żona Dominika Bednarczyk również jest aktorką. Para poznała się w 1992 roku w Teatrze Ludowym. - Zauroczyła mnie i jako aktorka, choć formalnie jeszcze nią nie była, i jako kobieta - wspominał Krzyżowski w magazynie "Wesele". Aktor zawsze mówi o swojej żonie w wyjątkowy sposób.

Radosław Krzyżowski z "Na dobre i na złe" zakochał się na zabój w utalentowanej aktorce

Między Radosławem Krzyżowskim a Dominiką Bednarczyk szybko zaiskrzyło, a następnie narodziło się płomienne uczucie. Gwiazdor nieraz podkreślał, że nie mógł przejść obojętnie wobec pięknej i utalentowanej aktorki. Para sformalizowała związek i stanęła na ślubnym kobiercu w 1999 roku. Ceremonia odbyła się bez wielkiej pompy i należała do skromnych, a na przyjęciu pojawili się tylko najbliżsi młodej pary. - Długo się testowaliśmy. Byliśmy już mocno okrzepłą parą z sześcioletnim stażem wspólnego mieszkania, gdy uznaliśmy, że nadszedł czas na ślub - wyznał Krzyżowski na łamach "Gazety Krakowskiej".

W 2005 roku Radosław Krzyżowski i Dominika Bednarczyk powitali na świecie córkę. Dziewczynka otrzymała na imię Kaja. W 2024 roku para celebrowała 25. rocznicę ślubu, czyli tzw. srebrne gody. Jesteście ciekawi, jak wygląda żona Radosława Krzyżowskiego? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Radosław Krzyżowski ma znaną żonę z "Na dobre i na złe". W tych produkcjach wystąpiła

Radosław Krzyżowski i Dominika Bednarczyk tworzą zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym. Okazuje się, że para niejednokrotnie współpracowała ze sobą zawodowo. Małżeństwo wystąpiło wspólnie w kilku produkcjach, m.in. w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera", a także na deskach krakowskiego Teatru im. Słowackiego. Dominika Bednarczyk jest aktorką, którą widzowie z pewnością kojarzą m.in. z "Hotelu 52", "Wszystko przed nami" czy "Informacji zwrotnej".

