Izabella Scorupco i Mariusz Czerkawski należeli niegdyś do grona najpopularniejszych polskich par. Ona rozwijała międzynarodową karierę aktorską, on święcił sukcesy na lodowisku. Intensywne życie zawodowe sprawiło jednak, że wspólne plany okazały się trudne do pogodzenia, choć z perspektywy czasu oboje mogą mówić o szczęśliwym zakończeniu tej historii.

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Mariusz Czerkawski i Izabella Scorupco już nie są razem. Wciąż utrzymują dobry kontakt

Mariusz Czerkawski po latach w rozmowie z "Galą" przyznał, że do rozpadu małżeństwa przyczyniły się kwestie związane z ich życiem zawodowym. - Pogodzenie kariery Izy i mojej okazało się niemożliwe. Coraz częściej pojawiły się różnice zdań - wspominał. Okazuje się jednak, że byłym małżonkom udało się dojść do porozumienia i dziś pozostają w przyjacielskich stosunkach. - Z pierwszą żoną mamy fajny kontakt, mamy wspaniałą córkę. Często, kiedy jesteśmy w Stanach, spędzamy czas wspólnie z Emilią czy synem Iwo, odwiedzamy się - mówił były hokeista w rozmowie z serwisem sportowefakty.wp.pl. Czerkawski nie ukrywa, że cieszy się, iż przeszłość zostawili za sobą.

Fajnie, że udało się to tak poukładać. Obojętnie, co się wydarzyło, nadal musisz pracować nad tym, aby było okej. Dać sobie szansę, żeby wszystko znów zadziałało

- dodał.

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W tym samym wywiadzie Czerkawski podkreślił, że po rozstaniu ze Scorupco spotkał wspaniałą kobietę, z którą jest szczęśliwy od ponad 20 lat. W 2007 roku były hokeista poślubił modelkę Emilię Raszyńską, a syn pary przyszedł na świat dwa lata później. Izabella Scorupco także doczekała się syna, którego ojcem jest jej drugi mąż. W 2003 roku aktorka wyszła za PR-owca Jeffreya Reymonda. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, a para rozwiodła się w 2015 roku. Cztery lata później Scorupco ponownie stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem jest biznesmen Karl Rosengren.