Angelina Jolie i Brad Pitt byli jedną z najbardziej popularnych par na świecie. Spotkali się na planie filmu "Pan i Pani Smith", który przypomnijmy, trafił do kin w 2005 roku. Kiedy się poznali, a później zaczęli ze sobą romansować, Pitt był jeszcze mężem Jennifer Aniston. Szybko uznano, że to Angelina rozkochała w sobie Brada i odebrała go Aniston. Jak twierdzą współtwórcy filmu "Pan i Pani Smith", między aktorami faktycznie miało być widać chemię, a aktorka do nieśmiałych nie należała.

REKLAMA

Zobacz wideo Angelina Jolie i Brad Pitt rozwiedli się. Poznajcie historię ich miłości

Angelina Jolie i Brad Pitt najpierw zaprzeczali, że mają romans. Później się wygadali

Angelinie Jolie i Bradowi Pittowi na planie "Pana i Pani Smith" trudno było ukrywać, że ich do siebie ciągnie. Między nimi iskrzyło. I choć zaprzeczali, że łączy ich romantyczna relacja, plotki o romansie przybierały na sile. Ekipa filmowa w pewnym momencie przestała udawać, że nie widzi chemii, jaka była między gwiazdami. Mark Behar - były ochroniarz Angeliny, twierdził nawet, że przyłapał parę na intymnych rozmowach w przyczepach i pomagał im przekazywać sobie miłosne liściki. "Angelina i Brad ciągle się śmiali i flirtowali ze sobą. Zachowywali się jak dzieciaki w wieku szkolnym, które właśnie coś do siebie poczuły. To było takie urocze"- opowiadał przed laty w rozmowie z "Us Weekly". Mimo to aktorzy uparcie podkreślali wtedy, że to bujdy, a między nimi nie doszło do fizycznego zbliżenia.

Plotek o romansie było więcej. Inne źródło magazynu podawało, że na planie "Pana i Pani Smith" Angelina drażniła się z Bradem i miała mu potajemnie pokazywać bieliznę podczas jednej ze scen miłosnych. Później miało być jeszcze pikantniej. Oczywiście także podczas realizacji odważnych filmowych ujęć.

W końcu całkowicie zrzuciła ubranie i położyła się z nim do łóżka! To jedna z najbardziej szokujących rzeczy, którą wszyscy pamiętamy z tego filmu

- twierdziła anonimowy informator "Us Weekly".

Angelina Jolie w końcu przyznała się do romansu

Brad Pitt przez lata utrzymywał, że nie zostawił Jennifer Aniston dla Angeliny, a powód rozstania miał być inny. Z kolei Angelina w 2006 roku przyznała się do romansu z żonatym jeszcze aktorem.

Długo zajęło nam to, aż zdaliśmy sobie sprawę, że łączy nas coś więcej, niż myśleliśmy. Dlatego tak trudno było nam w to uwierzyć. Ale wiedzieliśmy, że to, co nas łączy to wielka rzecz. Spędziliśmy dużo czasu na rozmowie o tym, czego oboje chcemy w życiu i zdaliśmy sobie sprawę, że chcemy po prostu tego samego

- mówiła w jednym z wywiadów, dodając, że podczas nagrywania "Pana i Pani Smith" każdego dnia nie mogła doczekać się, aż zobaczy Brada na planie. Warto podkreślić, że choć dziś Jennifer Aniston i Brad Pitt się przyjaźnią, to aktor złamał byłej żonie serce. Jego miłosna relacja z odtwórczynią roli Lary Croft była dla niej o tyle trudna, że Jolie szybko zaszła w ciążę. Jolie spodziewała się dziecka już dwa miesiące przed ostatecznym rozwodem Jennifer i Brada. Przypomnijmy, że małżeństwo Pitta i Jolie także nie przetrwało. Rozwiedli się 2019 roku, ale do tej pory toczą batalie sądowe. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.