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Zaczynała od lakierów do paznokci. Dziś jej majątek liczony jest w setkach milionów

Branża beauty od lat należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów. Magdalena Malaczyńska wykorzystała ten potencjał, budując markę, której produkty trafiły do salonów kosmetycznych na całym świecie. Dziś jej majątek liczony jest w setkach milionów złotych.
Magdalena Malaczyńska
Magdalena Malaczyńska to najbogatsza Polka przed 40-tką, https://www.instagram.com/magda_indigo/

Najbogatsza z Polek przed 40. rokiem życia dorobiła się fortuny na produktach, które podbijają salony kosmetyczne w Polsce i za granicą. Chodzi dokładnie o lakiery hybrydowe, z czego słynie marka Indigo Nails, założona przez Magdalenę Malaczyńską i jej męża Dariusza. Oszacowany w 2023 roku przez Wprost majątek małżeństwa może niektórych mocno zaskoczyć.

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Magdalena Malaczyńska najbogatszą Polką przed 40. To kobieta wielu talentów

Firma przedsiębiorczej Polki prężnie się rozwija. Malaczyńska zaplanowała podbicie rynku azjatyckiego, gdzie sektor kosmetyczny zaskakuje technologiami. Polka ma jednak produkty sprawdzone na czterech kontynentach, co przyniosło ogromny sukces.

W 2022 roku przychody jej firmy miały przekroczyć 126 milionów złotych. 44 miliony miały być natomiast zyskiem netto. Cała fortuna przedsiębiorczyni została oszacowana na około 380 milionów złotych. Malaczyńska obecnie działa jako ekspertka od marketingu i influencerka. Prowadzi podcast, uczy zarabiania w branży beauty w social mediach i w swojej książce, a w wolnym czasie uprawia jogę i podróżuje po najpiękniejszych miejscach świata. Bez wątpienia jej życie można nazwać bajecznym. Zdjęcia z jej podróży i nie tylko znajdziecie w galerii na górze strony.

Magdalena Malaczyńska
Magdalena MalaczyńskaMagdalena Malaczyńska najbogatszą Polką przed 40-tką, https://www.instagram.com/magda_indigo

Na co Sandra Kubicka wydała pierwszy milion?

Z ogromnymi pieniędzmi ma do czynienia od dawna jedna z najbardziej popularnych polskich modelek. W jednym z InstaStories Kubicka poruszyła kwestię finansów, a dokładniej - zarządzania pierwszym milionem.

Sandra Kubicka
Sandra KubickaSandra Kubicka o wydaniu swojego pierwszego miliona, https://www.instagram.com/sandrakubicka/

 "(...) Ja już wiele razy w życiu upadłam. Dopiero gdy upadniesz na dno, uczysz się na błędach i wstajesz silniejsza. Ja już dostałam po głowie od życia. Popełniłam mnóstwo błędów. Zawodowych i związkowych. Swój pierwszy milion przewaliłam na głupoty, gdy byłam smarkulą i musiałam zacząć od nowa z dziesięcioma dolarami na koncie. Wiem, jak to jest nie mieć nic. Wiem, jak to jest mieć dużo, ale dopiero teraz jestem świadomą osobą, więc działam. Klęski są potrzebne w życiu, to one nas najwięcej uczą, a nie sukcesy" - napisała modelka. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

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