Małgorzata Teodorska zdobyła sporą popularność dzięki roli w jednym z najbardziej znanych polskich seriali - "Plebanii". Aktorka wcieliła się w uroczą barmankę Irkę i szybko zdobyła sympatię widzów. To była jej "złota era". W czasach największej popularności niewiele wskazywało na to, że Małgorzata Teodorska zrezygnuje z rozwijania kariery aktorskiej. Decyzja o przeprowadzce do Dubaju oznaczała dla niej rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału. Choć początkowo wszystko układało się idealnie, po powrocie do kraju musiała zmierzyć się z zawodowymi konsekwencjami kilkuletniej nieobecności. Dziś jej życie wygląda już zupełnie inaczej.

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Małgorzata Teodorska zakochała się w arabskim szejku. Ten zostawił ją z niczym

Tuż po zakończeniu pracy na planie zdjęciowym "Plebanii" Małgorzata Teodorska otrzymała od ukochanego propozycję wyjazdu do Dubaju i wspólnego zamieszkania. Aktorka na wszystko się zgodziła. Spakowała walizki i przeprowadziła się do mężczyzny. Już na początku pojawił się pewien problem. Teodorska nie znała języka, więc nie mogła podjąć tam żadnej pracy. Szybko okazało się, że nie jest to wielka przeszkoda, bowiem arabski szejk miał bardzo dużo pieniędzy, którymi chętnie dzielił się z aktorką. Przez jakiś czas Polka żyła w dostatku i luksusie. Wszystko zmieniło się po trzech latach. Kochanek odnalazł szczęście w ramionach innej kobiety i zostawił Teodorską. Aktorce pozostało tylko jedno. Zostawiła Dubaj i wróciła do Polski. Po latach w wywiadzie odniosła się do sytuacji. - Zrozumiałam, że Dubaj nie jest jednak moim miejscem na ziemi. Tam musiałabym zaczynać wszystko od nowa. Dlatego wróciłam - stwierdziła w rozmowie z "Twoje Imperium". Nie wszystko jednak poszło po jej myśli.

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Po powrocie okazało się, że wyjazd zamknął aktorce perspektywy na rozwój kariery aktorskiej. Przez jakiś czas próbowała swoich sił na YouTube, ale bezskutecznie. Kilka lat później poznała swojego obecnego partnera, Miłosza Krawczyka - wynalazcę wózka inwalidzkiego zdolnego pokonać niemal każdą przeszkodę.

Sam mężczyzna również się na nim porusza. Para po roku doczekała się syna. Teodorska do reszty poświęciła się rodzinie. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć liczne zdjęcia z dziećmi i mężem. Dumna mama pochwaliła się zdjęciem, które wskazuje, że jej córka ukończyła z sukcesem Uniwersytet w Westminster. ZOBACZ TEŻ: Romuś z "Plebanii" skradł serca widzów. Karierę przerwała przedwczesna śmierć