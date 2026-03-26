Małgorzata Rozenek-Majdan karierę w telewizji rozpoczynała jeszcze jako żona Jacka Rozenka. Małżeństwo doczekało się dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. W 2012 roku pojawiła się jako prowadząca polskiej edycji popularnego programu "Perfekcyjna pani domu". Dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, szczęśliwą żoną Radosława Majdana i mamą trzeciego syna, Henia. Być może jednak nie każdy wie, że w jej życiu był jeszcze jeden ważny mężczyzna. Wzięła z nim ślub, gdy była na studiach. Małgorzata Rozenek wyjąkowo rzadko o nim mówi.

Kim był pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest absolwentką prawa Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie na studiach poznała radcę prawnego Łukasza Bukaczewskiego. Na ślubnym kobiercu stanęli w bardzo młodym wieku, a małżeństwo, jak wspomina sama Rozenek, nie trwało długo. Gwiazda celowo nie chce mówić za dużo o pierwszym mężu, choć zaznacza, że kontakt mają do dziś.

Krótkie, miłe… Naprawdę. Mamy dobre relacje i kontakt. Tyle. Nie ma co się nad tym rozwodzić, bo dla niektórych będzie to kolejna pożywka - mówiła w wywiadzie dla "Pani".

Nie wiadomo, jednak kiedy dokładnie Rozenek i Bukaczewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" ani kiedy podjęli decyzję o zakończeniu związku. W 2003 roku "Perfekcyjna" została żoną Jacka Rozenka. Trzecim mężem gwiazdy został Radosław Majdan, którego poślubiła w 2016 roku. W 2020 roku doczekali się syna Henryka.

Tak Małgorzata Rozenek mówiła o rozwodzie z Jackiem Rozenek

Małgorzata Rozenek wystąpiła w najnowszym odcinku "Z bliska", gdzie opowiedziała Annie Wendzikowskiej o rozstaniu z drugim mężem, Jackiem Rozenkiem. Para sfinalizowała swój rozwód w 2013 roku.

- Ja pamiętam, jak ja się rozwodziłam z moim drugim mężem, z ojcem moich dzieci. Ja byłam absolutnie przekonana, że to jest moment, w którym w moim życiu osobistym skończyło się wszystko, co dobre. Że mogę już tylko realizować się zawodowo, natomiast nie uda mi się podzielić, połączyć macierzyństwa z nową relacją. Że ja byłam pierwszą kobietą, która w mojej rodzinie, która się rozwiodła, posiadając dzieci. I ja nie byłam w ogóle nauczona schematu działania. Nie wiedziałam, co robić. I właśnie wtedy poznałam Radzia. To w ogóle wszedł z jakimś absolutnym chaosem w moje życie - mówiła.