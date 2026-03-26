Powrót na stronę główną

To on był pierwszym mężem Rozenek. Wzięli ślub, gdy była na studiach

Nie każdy być może wie, że Małgorzata Rozenek trzy razy wychodziła za mąż. Pierwszy ślub wzięła, gdy była jeszcze studentką. Kim był jej pierwszy mąż?
Jacek Rozenek, Małgorzata Rozenek-Majdan, Radosław Majdan
Fot. Kapif

Małgorzata Rozenek-Majdan karierę w telewizji rozpoczynała jeszcze jako żona Jacka Rozenka. Małżeństwo doczekało się dwóch synów: Stanisława i Tadeusza. W 2012 roku pojawiła się jako prowadząca polskiej edycji popularnego programu "Perfekcyjna pani domu". Dziś jest jedną z najpopularniejszych polskich gwiazd, szczęśliwą żoną Radosława Majdana i mamą trzeciego syna, Henia. Być może jednak nie każdy wie, że w jej życiu był jeszcze jeden ważny mężczyzna. Wzięła z nim ślub, gdy była na studiach. Małgorzata Rozenek wyjąkowo rzadko o nim mówi.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o wejściu do świata polityki. "Ja naprawdę czuję, że robię coś ważnego"

Kim był pierwszy mąż Małgorzaty Rozenek-Majdan?

Małgorzata Rozenek-Majdan jest absolwentką prawa Uniwersytetu Warszawskiego. To właśnie na studiach poznała radcę prawnego Łukasza Bukaczewskiego. Na ślubnym kobiercu stanęli w bardzo młodym wieku, a małżeństwo, jak wspomina sama Rozenek, nie trwało długo. Gwiazda celowo nie chce mówić za dużo o pierwszym mężu, choć zaznacza, że kontakt mają do dziś.

Krótkie, miłe… Naprawdę. Mamy dobre relacje i kontakt. Tyle. Nie ma co się nad tym rozwodzić, bo dla niektórych będzie to kolejna pożywka - mówiła w wywiadzie dla "Pani".

Nie wiadomo, jednak kiedy dokładnie Rozenek i Bukaczewski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" ani kiedy podjęli decyzję o zakończeniu związku. W 2003 roku "Perfekcyjna" została żoną Jacka Rozenka. Trzecim mężem gwiazdy został Radosław Majdan, którego poślubiła w 2016 roku. W 2020 roku doczekali się syna Henryka. 

Zobaczcie galerię zdjęć Małgorzaty RozenekOtwórz galerię

Tak Małgorzata Rozenek mówiła o rozwodzie z Jackiem Rozenek

Małgorzata Rozenek wystąpiła w najnowszym odcinku "Z bliska", gdzie opowiedziała Annie Wendzikowskiej o rozstaniu z drugim mężem, Jackiem Rozenkiem. Para sfinalizowała swój rozwód w 2013 roku. 

- Ja pamiętam, jak ja się rozwodziłam z moim drugim mężem, z ojcem moich dzieci. Ja byłam absolutnie przekonana, że to jest moment, w którym w moim życiu osobistym skończyło się wszystko, co dobre. Że mogę już tylko realizować się zawodowo, natomiast nie uda mi się podzielić, połączyć macierzyństwa z nową relacją. Że ja byłam pierwszą kobietą, która w mojej rodzinie, która się rozwiodła, posiadając dzieci. I ja nie byłam w ogóle nauczona schematu działania. Nie wiedziałam, co robić. I właśnie wtedy poznałam Radzia. To w ogóle wszedł z jakimś absolutnym chaosem w moje życie - mówiła.

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Zaczynamy od łatwego.
Aktor na zdjęciu to oczywiście:

Quiz wiedzy. Te twarze z pewnością znasz z ekranu, ale czy pamiętasz nazwiska? Komplet dla kinomanów
Popularne