Józef Wojciechowskidorobił się przez lata imponującego majątku, który do dziś pozwala mu na luksusowe życie. Do 30. urodzin biznesmen założył sześć firm. Jego biznesy świetnie prosperowały. Dziś chyba każdy zna jego firmę JW Construction. Obecnie fortunę przedsiębiorcy szacuje się na około miliard złotych. W 2019 roku trafił na listę 100 najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Prywatnie Wojciechowski był żonaty, a także miał kilka związków. Zawsze wybierał sporo młodsze od siebie partnerki. Od 2018 roku tworzy relację z 30-letnią Patrycją Tuchlińską, z którą dzieli go niemal 50 lat. Zobaczcie, jak niegdyś wyglądał przedsiębiorca.

Jak wyglądał młodszy Józef Wojciechowski? Zaskakujące zdjęcia

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski zdają się nie przejmować opinią ludzi na temat dzielącej ich różnicy wieku. Doczekali się razem syna Augusta, a także córki Aurory. Rodzina wiedzie bajecznie luksusowe życie w rezydencji nad Zalewem Zegrzyńskim. Patrycja dzieli się kadrami z podróży i z wnętrza bogatej willi. Kiedy w 2006 roku 59-letni milioner miał już trzy córki, a także sukcesy na koncie, wówczas jego obecna partnerka miała zaledwie 11 lat i była w trakcie edukacji szkolnej.

Przed poznaniem Patrycji Tuchlińskiej w życiu Józefa Wojciechowskiego były obecne inne, także dużo młodsze od niego kobiety. Jego żona Laura Michnowicz była młodsza o 37 lat, później spotykał się z Beatą Pruską, uczestniczką programu "Damy i wieśniaczki". Między parą było 45 lat różnicy.

Patrycja Tuchlińska świętowała urodziny męża. Józef Wojciechowski skończył 79 lat

19 stycznia 2026 roku Wojciechowski świętował 79. urodziny, o których oczywiście nie zapomniała jego ukochana. Patrycja Tuchlińska zadbała o odpowiednią oprawę wydarzenia. Pochwaliła się w mediach społecznościowych efektami przygotowań. Największe zainteresowanie wzbudził tort - został wykonany z niezwykłą dbałością o detale, imitował eleganckie pudełko z cygarami. "Chłodzony w idealnych warunkach" - zapewniała na relacji na Instagramie. Tu znajdziecie zdjęcia z uroczystości: Nietypowy tort i luksus dookoła. Tak Tuchlińska świętowała 79. urodziny Wojciechowskiego