Choć fani najczęściej obserwują gwiazdy na czerwonych dywanach i w mediach społecznościowych, najciekawsze historie często rozgrywają się poza światłem reflektorów. Niektóre znane Polki poznały się jeszcze zanim zdobyły popularność, a ich relacje przetrwały kolejne etapy kariery. Wspólne mieszkania, zawodowe wsparcie czy regularne spotkania pokazują, że te więzi są znacznie głębsze niż mogłoby się wydawać.

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Paulina Krupińska i Anna Lewandowska

Paulina Krupińska i Anna Lewandowska znają się od już od dawna, ale dopiero kilka lat temu ich przyjaźń bardziej się rozwinęła. W wywiadach podkreślają, że teraz są ze sobą bardzo blisko. Obie panie spędzają razem dużo czasu i towarzyszą sobie w ważnych życiowych momentach. Współprowadząca "Dzień dobry TVN" wybrała się nawet z dziećmi do trenerki na wakacyjny wypad na Majorkę.Paulina Krupińska w rozmowie z Plotkiem zdradziła, jaka prywatnie jest jej przyjaciółka.

My z Anią znamy się od 2013 roku. Ta relacja miała bardziej intensywne okresy i mniej, ale od trzech lat jesteśmy znów bardzo blisko. Towarzyszymy sobie w różnego rodzaju ważnych dla nas wydarzeniach i momentach w życiu. Doceniam ją za to, jaka jest prywatnie. Wy nie znacie jej takiej, jaką ona jest. To jest tak fajna dziewczyna i kiedy zdejmie się z Ani te wszystkie łatki, które jej się przypisuje i popatrzy się na nią ludzkim okiem, ja mam taką możliwość przebywać w nią w prywatnej sferze, to zdecydowanie Ania Lewandowska w dresie, w domu na kanapie jest milion razy fajniejszą dziewczyną niż w mediach - powiedziała o swojej sławnej przyjaciółce.

Anna Lewandowska, paulina Krupińska Instagram / @annalewandowskahpba screen

'Dlaczego Anna Lewandowska na każdym zdjęciu pokazuje język?'. Paulina Krupińska broni Lewej pkrupinska / instagram

Agnieszka Dygant i Daria Widawska

Agnieszka Dygant i Daria Widawska poznały się na planie serialu "Prawo Agaty". Znajomość z pracy szybko przerodziła się w przyjaźń. Panie spędzają ze sobą dużą czasu, często wyjeżdżają też razem na wakacje. Na instagramowych profilach obu aktorek bardzo często pojawiają się wspólne zdjęcia z wyjazdów. W lipcu zdecydowały się na wakacje nad polskim morzem. Daria Widawska na jednym z instagramowych wpisów podkreśliła, że wakacje z przyjaciółką to co roku punkt obowiązkowy.

Igraszki z diabłem… tzn. wakacje z szatynką. I w tym roku trzeba zaliczyć! - napisała na swoim profilu Daria Widawska.

Widawska Daria, Dygant Agnieszka KAPiF.pl / KAPiF.pl

Agata Młynarska i Joanna Kurowska

Agata Młynarska i Joanna Kurowska udowadniają, że przyjaźń w show-biznesie może trwać całe dekady. To właśnie dzięki Młynarskiej Joanna poznała swojego męża, z którym aktualnie nie jest już w związku. Obie pani łączy naprawdę wyjątkowa więź, która z pewnością przetrwała już niejedną próbę. Dwa lata temu z okazji urodzin przyjaciółki Agata Młynarska w pięknych słowach opisała, jak bardzo ceni Joannę.

Nie znam drugiej tak nieprzeciętnej barwnej, inteligentnej, wesołej, bezkompromisowej, szczerej, oddanej, lojalnej, dzielnej, wybitnie utalentowanej przyjaciółki. Za wszystkie twoje role, także te życiowe, przyznaję ci Oscara - wyznała.

Agata Młynarska, Joanna Kurowska instagram/agata_mlynarska

Małgorzata Kożuchowska i Agata Kulesza

Małgorzata Kożuchowska i Agata Kulesza znają się jeszcze ze studiów. Panie wynajmowały wspólnie kawalerkę, w której mieszkały razem dobrych kilka lat. Od tamtych czasów żyją w serdecznych relacjach i wspierają się także w rozwoju karier. To podobno Małgorzata Kożuchowska namówiła przyjaciółkę na udział w "Tańcu z gwiazdami", który sprawił, że zyskała większą popularność.

Małgorzata Kożuchowska i Agata Kulesza Małgorzata Kożuchowska - Instagram

Małgorzata Kożuchowska i Agata Kulesza instagram.com/malgorzatakozuchowska_/

Joanna Brodzik i Marzena Rogalska

Joanna Brodzik i Marzena Rogalska przyjaźnią się już prawie dekadę. Joanna wspiera przyjaciółkę w jej projektach i zawsze pojawia się na premierach wydawanych przez Rogalską książek. W jednym z wywiadów dla tygodnika "Gala" Marzena wyznała, jak bardzo ceni przyjaciółkę, z którą ma wyjątkową więź.

Gdy poznałam Joasię, od razu poczułam bliskość, jakbyśmy znały się od przedszkola. Pojawiła się między nami chemia, która wciąż trwa. (...) Kiedy w moim życiu dzieją się ważne rzeczy, zawsze jest obok. Radosna, pełna optymizmu - wyznała Rogalska.

Joanna Brodzik, Marzena Rogalska, Paweł Wilczak. KAPIF

Joanna Brodzik i Marzena Rogalska fot. instagram.com



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