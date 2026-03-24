Anna Cieślak i Edward Miszczak pobrali się pod koniec sierpnia w jednym z krakowskich kościołów i wciąż są na językach wszystkich komentujących rodzimy show-biznes. Na ceremonii pojawiła się cała plejada gwiazd stacji TVN, w tym Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Socha i Monika Olejnik. Panna młoda zaś podczas uroczystości miała aż dwie suknie. Sporo emocji wokół wydarzenia budzi również różnica wieku między zakochanymi - Cieślak i Miszczaka dzieli bowiem 25 lat. O medialny szum wokół ich metryki została zapytana żona dyrektora programowego Polsatu.
18 marca Edward Miszczak obchodził 71. urodziny. Na jego urodzinach pojawiła się plejada gwiazd, która balowała do 3.00 rano (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Z kolei Anna Cieślak urodziła się 17 września 1980 roku. Dzieli ich więc 25 lat.
Zarówno dyrektor programowy Polsatu, jak i jego żona nie mają jednak z tym problemu. Wyraz tego dała sama Anna Cieślak, która w rozmowie z portalem kobieta.pl przyznała, że komentarze na temat różnicy wieku w jej związku nie robią na niej wrażenia.
Jeśli chodzi o moją obecną sytuację życiową, to wiele osób zadaje sobie pytanie: "Jak to możliwe?", ale już z tym nie walczę i nie tłumaczę, bo w sumie wiem, że nic z tym nie zrobię. "To się po prostu dobrze klika" - mówią mi. Cóż, jeśli ktoś żyje tylko w ten sposób, że podgląda innych, zamiast zrobić coś konstruktywnego dla siebie, to ja mogę mu tylko współczuć
- oceniła.
Cieślak z rozbrajającą szczerością przyznała, że różnica wieku między nią a Edwardem Miszczakiem to nie jest jej problem, a ludzi, którzy to złośliwie komentują. "Oczywiście łatwiej jest oceniać innych niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja. Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem" - powiedziała w tej samej rozmowie.