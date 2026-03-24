Anna Cieślak i Edward Miszczak pobrali się pod koniec sierpnia w jednym z krakowskich kościołów i wciąż są na językach wszystkich komentujących rodzimy show-biznes. Na ceremonii pojawiła się cała plejada gwiazd stacji TVN, w tym Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Socha i Monika Olejnik. Panna młoda zaś podczas uroczystości miała aż dwie suknie. Sporo emocji wokół wydarzenia budzi również różnica wieku między zakochanymi - Cieślak i Miszczaka dzieli bowiem 25 lat. O medialny szum wokół ich metryki została zapytana żona dyrektora programowego Polsatu.

Anna Cieślak o różnicy wieku między nią a Edwardem Miszczakiem

18 marca Edward Miszczak obchodził 71. urodziny. Na jego urodzinach pojawiła się plejada gwiazd, która balowała do 3.00 rano (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Z kolei Anna Cieślak urodziła się 17 września 1980 roku. Dzieli ich więc 25 lat.

Zarówno dyrektor programowy Polsatu, jak i jego żona nie mają jednak z tym problemu. Wyraz tego dała sama Anna Cieślak, która w rozmowie z portalem kobieta.pl przyznała, że komentarze na temat różnicy wieku w jej związku nie robią na niej wrażenia.

Jeśli chodzi o moją obecną sytuację życiową, to wiele osób zadaje sobie pytanie: "Jak to możliwe?", ale już z tym nie walczę i nie tłumaczę, bo w sumie wiem, że nic z tym nie zrobię. "To się po prostu dobrze klika" - mówią mi. Cóż, jeśli ktoś żyje tylko w ten sposób, że podgląda innych, zamiast zrobić coś konstruktywnego dla siebie, to ja mogę mu tylko współczuć

- oceniła.

Anna Cieślak o złośliwych komentarzach na temat różnicy wieku w jej związku

Cieślak z rozbrajającą szczerością przyznała, że różnica wieku między nią a Edwardem Miszczakiem to nie jest jej problem, a ludzi, którzy to złośliwie komentują. "Oczywiście łatwiej jest oceniać innych niż zająć się własnym życiem. Jeśli ludzie mają taką potrzebę, proszę bardzo. Nie jestem w stanie powiedzieć nic poza tym, że jestem szczęśliwa. To inni mają z tym problem, nie ja. Nie mam potrzeby tłumaczenia tego, bo to jest ich problem, że mają z tym problem" - powiedziała w tej samej rozmowie.