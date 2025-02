Laura Zawadzka wzięła udział w czwartej edycji "Love Island". Uczestniczka poznała w willi Arka, jednak widzowie zadecydowali, że ich relacja nie ma szans na przetrwanie i odpadli z programu. Po udziale w show Zawadzka związała się z fotografem Maciejem "Magic" Marsem. W 2023 roku doczekali się córki. Teraz światło dzienne ujrzały niepokojące informacje na temat związku gwiazdy "Love Island".

Laura Zawadzka z "Love Island" wyznaje. "Długo milczałam"

Laura Zawadzka i Maciej "Magic" Mars nie są już razem. Uczestniczka telewizyjnego formatu postanowiła podzielić się z obserwatorami powodem rozstania. "To, co miało być miłością, było manipulacją, iluzją. Dziś wiem, że żyłam z narcyzem. Z człowiekiem, który miał wiele twarzy. Na zewnątrz - czarujący, błyskotliwy, odnoszący sukcesy. W środku domu - człowiek, który odbierał mi powietrze. Który systematycznie, każdego dnia, odbierał mi siebie. Długo milczałam" - napisała Laura Zawadzka na InstaStories. Influencerka bała się powiedzieć o tym, co miało dziać się za zamkniętymi drzwiami. "Nie chciałam być napiętnowana. Wydawało mi się, że jeśli powiem prawdę, to zostanę oceniona. Stworzyłam wokół siebie jaskinię. Zamknęłam się w niej i udawałam, że wszystko jest w porządku. Ale nie było" - napisała.

Laura Zawadzka z "Love Island" miała być zdradzana. "Stawałam się nikim"

Jak twierdzi gwiazda "Love Island", były partner rzekomo zdradzał ją, gdy była w ciąży. Miał także zachowywać się agresywnie. "W domu były krzyki. Były wyzwiska. Były momenty, w których czułam, że nie mam już siły. Były chwile, w których stawałam się nikim. Nie miałam na imię Laura. Miałam na imię nikt. Kiedy byłam w ciąży, byłam zdradzana. Kiedy nosiłam pod sercem naszą dziewczynę, dostawałam cios za ciosem. Nie tylko psychiczne. Rzeczywistość zaczęła mnie przerastać. Trafiłam do szpitala" - przekazała Laura Zawadzka w mediach społecznościowych. Influencerka zdecydowała się także pokazać obserwatorom jedno z prywatnych nagrań, na którym mężczyzna miał zachowywać się wulgarnie w obecności córki. W opisie kadru dodała, że były partner rzekomo uniemożliwiał jej regularne karmienie dziecka.

Potrzebujesz pomocy?

Doświadczasz przemocy domowej? Szukasz pomocy? Możesz zgłosić się na przykład do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Bezpłatna infolinia czynna jest całodobowo pod numerem telefonu 800 12 00 02. Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.