Liam Payne był jednym z członków popularnego zespołu One Direction. Grupa kilka lat temu zawiesiła działalność. Celebryta zmarł podczas pobytu w stolicy Argentyny. Do tragicznego wypadku doszło 16 października. Piosenkarz wypadł z balkonu na trzecim piętrze hotelu CasaSur Palermo w Buenos Aires. Policja wszczęła śledztwo w tej sprawie. W trakcie postępowania ujawniono treść ostatnich SMS-ów, które wysyłał celebryta. Miał namawiać pracownicę seksualną do odwiedzenia go w pokoju hotelowym. Oferował jej niemałą kwotę.

Liam Payne przed śmiercią zapraszał prostytutkę. Taką kwotę jej oferował

Kolejne informacje związane z odejściem byłego piosenkarza One Direction wychodzą na jaw. Tym razem chodzi o wiadomości, które Payne miał wymieniać z pracownicą seksualną. Ich treści ujawnił portal Daily Mail. Muzyk miał rzekomo oferować kobiecie pięć tysięcy dolarów, by ta spędziła z nim noc. "Mam cały dzień... Podarowałbym ci pięć tysięcy dolarów... dolarów amerykańskich. Przyjdź do mojego hotelu, zabawimy się, tylko ja i ty" - miał brzmieć SMS od wokalisty. Podobno w kolejnej wiadomości Payne zachęcał, by kobieta zabrała ze sobą koleżankę. "Kim jest twoja przyjaciółka, chcesz ją przyprowadzić?" -takie słowa miał skierować do kobiety.

Liam Payne miał żądać narkotyków. W sprawie jego śmierci oskarżono pięć osób

Esteban Grassi, główny recepcjonista hotelu, w którym zginął gwiazdor, twierdzi, że piosenkarz natarczywie wydzwaniał, prosząc o alkohol i pytając, gdzie może dostać kokainę. Przy okazji podobno obrażał członka personelu, który stwierdził, że nie może mu w tej sytuacji pomóc. "Poczułem się trochę zastraszony, bo jego zachowanie nie było zbyt uprzejme" - mówił Grassi. Roger Nores, przyjaciel i menedżer wokalisty, miał podobno otrzymać od psychiatry Payne'a wiadomość, w której ostrzegał, by nie mieszać leków przeciwdepresyjnych z alkoholem. Napisał również, że dalsze leczenie piosenkarza nie jest możliwe.

W związku z tą sprawą oskarżono pięć osób - w tym gronie znajduje się menedżer Roger Nores, który pozostawił Payne'a w Argentynie, kilka osób z personelu hotelowego, a także kelner i pracownik hotelu, którzy mieli dostarczać wokaliście narkotyki. Zeznania w najbliższym czasie złożyć mają Esteban Grassi oraz Gilda Martín, szefowa ochrony hotelu. Oboje usłyszeli zarzuty w sprawie.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002.