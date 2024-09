"Must Be The Music" to kultowe talent show Polsatu, które już wkrótce ma wrócić na antenę. Castingi wystartowały 8 września, ale szyki produkcji pokrzyżowała powódź. Na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie. Już wiadomo, co dalej z formatem.

Produkcja show Polsatu odwołała casting we Wrocławiu. Podano nowe miejsca i terminy

Okazuje się, że planowane w najbliższych dniach castingi w Katowicach i we Wrocławiu nie odbędą się. Polsat podjął decyzję o zmianie terminów. Z oświadczenia zamieszczonego na Instagramie "Must Be The Music" dowiadujemy się, że ostatecznie przesłuchania we Wrocławiu, który wciąż szykuje się na falę powodziową, nie odbędą się. "Drodzy, nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie i zdrowie. W obliczu tragedii, która spotkała wielu ludzi oraz w trosce o wasze bezpieczeństwo postanowiliśmy zmienić terminy i miejsca castingów do "Must Be The Music", które miały odbyć się w niedzielę 22 września we Wrocławiu i w poniedziałek 23 września w Katowicach. Jesteśmy całym sercem ze wszystkimi poszkodowanymi w wyniku powodzi i ich najbliższymi" - napisano. Produkcja ogłosiła też nowe terminy castingów. "Nowe terminy castingów to: 28 września - Katowice i 29 września - Warszawa. O szczegółach dotyczących castingów poinformujemy niebawem" - czytamy w oświadczeniu.

Wraca "Must Be The Music". Znamy jurorów i prowadzących

Przypomnijmy, że już wcześniej ogłoszono skład jury najbliższej edycji talent show. Zdolnych amatorów ma oceniać: Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Natalia Szroeder. Ma być jeszcze czwarty juror, ale jego nazwisko nie zostało na ten moment ujawnione. Co ciekawe, Dawid Kwiatkowski w przeszłości sam był jednym z uczestników "Must Be The Music". Znamy już też prowadzących program. Będą to: Maciej Rock, Patricia Kazadi, a także Adam Zdrójkowski. Program jest realizowany na brytyjskiej licencji przez Endemol Shine Polska. Do tej pory doczekał się 11. edycji i był emitowany na antenie Polsatu w latach 2011-2016.