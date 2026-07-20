Do brytyjskiej rodziny królewskiej należy wiele nieruchomości. Jednym z majątków jest położona w hrabstwie Norfolk i należąca przy tym do samego króla Karol III posiadłość Sandringham. Obejmuje ona aż 20 tys. akrów, na których znajduje się 300 wynajmowanych domów. Mieszkający w nich lokatorzy mają obecnie zmagać się z poważnymi problemami. Brytyjskie media rozpisują się właśnie na temat panującej w Sandringham inwazji.
Jak rozpisują się obecnie media na Wyspach, w Sandringham ma panowała inwazja kretów, a obecnie panować szczurów. Temat ten mieszkańcy poruszyli podczas ostatniego posiedzenia rady parafialnej, twierdząc, iż problem dotknął niemal wszystkie domostwa. Jedna z osób udała się w tej kwestii do lokalnych władz. Co ciekawe, zarządzający królewską posiadłością Rob Timmins zareagował na doniesienia od mieszkańców, komentując, że "rozwiązanie problemu szkodników należy do ich obowiązków, a nie właściciela nieruchomości". Zarząd poinformował też, że nie wpłynęły jednak żadne oficjalne skargi w tej sprawie.
Rozwiązanie problemu nie należy przy tym do najłatwiejszych. Naturalnym sposobem walki ze szczurami mogłaby być obecność kotów. Wykorzystanie ich nie wchodzi jednak w grę, gdyż królowa Elżbieta II za czasów swojego panowania zakazała trzymania ich na terenie posiadłości. Zdaniem poprzedniczki króla Karola obecność kotów miałaby stanowić zagrożenie dla lokalnej fauny.
Przypomnijmy, że na terenie majątku Sandringham znajduje się m.in. dom Marsh Farm, w którym obecnie zamieszkuje brat króla, Andrzej Mountbatten-Windsor. Były książę przeniósł się do niego po wyprowadzce z rezydencji Royal Lodge. Więcej o tym przeczytacie w artykule: "Kolejny dowód na upadek Andrzeja? Od pałacu do przyczepy w ogrodzie". Jak się okazało, także były royals musiał zmagać się z problemem ze szkodnikami. Brytyjscy dziennikarze ustalili jednak, że w jego przypadku padło na krety.