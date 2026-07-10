Przyjazd księcia Harry'ego do Wielkiej Brytanii był pewny. W mediach spekulowano, że dołączą do niego również Meghan Markle i ich dzieci - tak się stało. Po kilku dniach wyszło bowiem na jaw, że aktorka wraz z księciem Archiem i księżniczką Lilibet odwiedzili Londyn pierwszy raz od 2022 roku. Wiadomo, że król Karol III zobaczył się z wnukami.

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Szokujące doniesienia z Wielkiej Brytanii. Dzieci Harry'ego i Meghan spotkały się z królem Karolem III

Konflikty pomiędzy Harrym i rodziną trwa od 2020 roku. Właśnie wtedy wraz z żoną, Meghan Markle, postanowili na stałe oddzielić się od royalsów i wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Od dłuższego czasu w mediach pojawiają się jednak pogłoski, jakoby książę chciał pogodzić się z bliskimi. 7 lipca ponownie przybył do ojczyzny, choć zabrakło u jego boku żony i dzieci, o czym spekulowały media. Niedawno magazyn "Hello!" wyjawił, że dzieci Harry'ego i Meghan chciałyby ponownie zobaczyć dziadka i rzekomo nie mają mieć pojęcia, że jest on królem.

Już wiemy, że Markle wraz z Archiem i Lilibet jednak przybyli do Wielkiej Brytanii - i to po czterech latach nieobecności. Pałac Buckingham potwierdził bowiem portalowi Page Six, że dzieci Meghan i Harry'ego miały okazję spotkać się z królem Karolem III. Wiadomo, że aktorka wraz z pociechami nie planuje oficjalnych wystąpień podczas pobytu w Wielkiej Brytanii. Rodzina ma zamiar udać się do miejsca pochówku księżnej Diany w posiadłości Althorp w Northamptonshire.

Książę Harry przegrał proces w brytyjskim wydawcą. Tak to skomentował

Na krótko po tym, jak książę Harry przybył do Wielkiej Brytanii, dowiedział się o przegranym procesie z wydawcą "Daily Mail" w sprawie nielegalnie pozyskiwanych informacji. Tu przeczytacie więcej: Książę Harry przegrał proces. Sąd oddalił pozew w głośnej. sprawie. Harry wraz z baronową Doreen Lawrence wydali oświadczenie. "Przyszliśmy do sądu w poszukiwaniu sprawiedliwości i odpowiedzialności. Nie otrzymaliśmy jednak ani jednego, ani drugiego. Ten wyrok to całkowite odwrócenie stanowiska, jakie przyjmowali wcześniejsi sędziowie w odniesieniu do spraw dotyczących kradzieży danych" - przekazali w komentarzu do mediów. Według narracji księcia, sąd "bezkrytycznie uwierzył dziennikarzom 'Daily Mail', mimo niespójności i sprzeczności w ich zeznaniach". Harry twierdzi, że przedstawił dowody, ale zostały one zignorowane.