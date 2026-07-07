Brytyjskie media informują, że można znaleźć pracę w Pałacu. Royal Household ogłosił bowiem nabór na utworzone stanowisko wideografa, który ma między innymi tworzyć modne treści na media społecznościowe rodziny królewskiej. W sieci dostępne są już szczegóły dotyczące tej pracy.

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Nabór na stanowisko wideografa budzi ogromne emocje. Brytyjczycy podkreślają bowiem, że rodzina królewska wyraźnie idzie z duchem czasu, i to pierwsza taka sytuacja, że na dworze zostanie zatrudniony wideograf. Według doniesień "The Times" król Karol jest podobno "bardzo entuzjastycznie nastawiony" do tego stanowiska.

Okazuje się, że o pracę dla royalsów można ubiegać się do 12 lipca. Nowy pracownik ma pracować na pełen etat, a lista obowiązków jest długa. Królewski wideograf ma zajmować się "kompleksową produkcją filmów i grafik, w celu tworzenia wysokiej jakości treści na platformy takie jak Instagram, X i YouTube". Materiały mają dotyczyć ważnych wydarzeń państwowych oraz towarzyszących im działań zakulisowych. "Zadbasz o to, by każda treść była angażująca, kreatywna i wywierająca silne wrażenie" - czytamy w ogłoszeniu.

Ponadto pracownik musi umieć posługiwać się szerokim asortymentem sprzętu od profesjonalnych kamer po telefony komórkowe - wykorzystując przy tym swój "instynkt pozwalający wyczuć, co się sprawdza, aby tworzyć modne treści, które docierają do nowych odbiorców". Królewski wideograf ma też "na bieżąco śledzić trendy i nieustannie udoskonalać treści, aby zmaksymalizować zasięg i zaangażowanie odbiorców".

Pozostałe obowiązki to:

Opracowywanie kreatywnych pomysłów i formatów narracji, z naciskiem na media społecznościowe.

Relacjonowanie wizyt, wydarzeń i kluczowych inicjatyw rodziny królewskiej w całej Wielkiej Brytanii, a sporadycznie także za granicą.

Nawiązywanie relacji w całej organizacji w celu odkrywania historii oraz współpraca z interesariuszami w celu realizacji celów strategicznych.

Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji współpracowników w celu wsparcia rejestrowania treści podczas wydarzeń.

Zarządzanie sprzętem filmowym oraz udział w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w sprzęt.

Aby kandydat na stanowisko mógł być brany pod uwagę, musi spełnić też liczne warunki. Przede wszystkim musi mieć doświadczenie i udokumentowaną pracę w zawodzie. Obowiązuje znajomość pakietu Adobe Creative Cloud, szczególnie programów Premiere Pro i After Effects, umiejętność pracowania w zespole i zarządzania zasobami ludzkimi. Ważna jest też kreatywność i terminowość.

Jaką pensję oferuje rodzina królewska?

We wspomnianym ogłoszeniu o pracę Royal Household podał dokładną wysokość oferowanej pensji - 52 000 funtów rocznie (nie wskazano jednak, czy chodzi o kwotę brutto czy netto), co w przeliczeniu daje około 260 000 złotych. Czy to dużo jak na standardy Londynu? Portal glassdoor.co.uk podaje, że doświadczony wideograf specjalista/manager zarabia w stolicy Wielkiej Brytanii od 52 tysięcy do 62 tysięcy funtów rocznie. Jak widać, royalsi postawili na dolną granicę widełek.

W ogłoszeniu czytamy ponadto, że pracownik Pałacu ma zapewnione 25 dni urlopu rocznie (liczba wzrasta do 30 dni proporcjonalnie do długości stażu pracy) oraz nieobjęty składkami plan emerytalny. Są też takie benefity, jak darmowe lunche, 20 procent zniżki w sklepach Royal Collection Trust oraz bezpłatne bilety wstępu do pałacowych lokalizacji.