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Archie i Lilibet nie wiedzą, że ich dziadek jest królem? Szokujące kulisy decyzji Meghan i Harry'ego

Dzieci Harry'ego i Meghan nie są świadome swojej pozycji w rodzinie królewskiej. Tymczasem syn króla Karola III przygotowuje się do samotnej wizyty w Wielkiej Brytanii, podczas której Meghan i dzieci pozostaną w USA.
Król Karol III, książę Harry z dziećmi
REUTERS, instagram.com/meghan

Dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle dorastają z dala od królewskiego życia, a rodzice konsekwentnie dbają o to, by miały możliwie normalne dzieciństwo w Kalifornii. Jak wynika jednak z najnowszych doniesień, wnuki króla Karola III nie są świadome, jaką rolę w monarchii pełnią ich najbliżsi krewni.

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Dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle nie wiedzą, że ich dziadek jest królem. Nowe doniesienia

Według informacji przekazanych przez magazyn "Hello!", dzieci z niecierpliwością czekają na możliwość ponownego spotkania z dziadkiem. Dla nich będzie to jednak zwykła rodzinna wizyta, a nie spotkanie z monarchą. Archie urodził się w 2019 roku w Wielkiej Brytanii, jeszcze zanim Harry i Meghan zrezygnowali z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Dzięki temu miał okazję spędzić trochę czasu z krewnymi. Lilibet natomiast przyszła na świat dwa lata później w Kalifornii, dlatego jej kontakt z brytyjską rodziną królewską był znacznie bardziej ograniczony.

Przyjaciel pary książęcej przekazał magazynowi, że Archie i Lilibet nie mają pojęcia o swojej królewskiej rodzinie, ponieważ Harry i Meghan bardzo pilnują, by ich pociechy dorastały z dala od tego świata i mogły żyć jak inne dzieci. Z relacji wynika też, że książę Harry pozostaje w stałym kontakcie ze swoim ojcem, królem Karolem III. 

Książę Harry przyleci do Wielkiej Brytanii bez żony i dzieci. Powodem kwestie bezpieczeństwa

Jak podają zagraniczne media, książę Harry ma pojawić się w Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu i przebywać tam od 7 do 11 lipca. W podróży nie będzie mu towarzyszyć Meghan ani dzieci, które pozostaną w Stanach Zjednoczonych. Według wcześniejszych planów Sussexowie rozważali wspólny przyjazd, który byłby pierwszą wizytą Archiego i Lilibet w Wielkiej Brytanii od 2022 roku. Harry chciał, by dzieci lepiej poznały kraj, w którym dorastał oraz spędziły czas z dziadkiem, królem Karolem III. 

Powodem nieobecności Meghan i dzieci są przede wszystkim kwestie związane z bezpieczeństwem. Rzecznik księcia Harry'ego przekazał, że kluczową kwestią pozostaje zapewnienie odpowiedniej i proporcjonalnej ochrony na czas całej wizyty. Chociaż król zaoferował rodzinie zakwaterowanie w królewskiej posiadłości, ochrona nie obejmowałaby terenów poza rezydencją.

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