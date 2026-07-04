Król Karol III wystosował oficjalny list do prezydenta Donalda Trumpa oraz obywateli Stanów Zjednoczonych z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Treść przesłania została opublikowana w sobotę 4 lipca za pośrednictwem mediów społecznościowych brytyjskiej rodziny królewskiej.

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Król Karol III zwrócił się do Donalda Trumpa. Padły słowa o relacjach z USA

W swoim liście monarcha podkreślił długoletnie relacje łączące Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Zwrócił uwagę, że oba państwa przez wiele lat wspólnie stawiały czoła licznym wyzwaniom oraz budowały partnerstwo oparte na wzajemnym zaufaniu, wolności i poszanowaniu praw człowieka. "Historia relacji między naszymi dwoma narodami to historia niezwykłej ewolucji, od przezwyciężania konfliktów po zawiązanie jednego z najściślejszych i najbardziej produktywnych sojuszy, jakie świat widział" - podkreślił w liście.

Król Karol III nie ukrywa, że z optymizmem patrzy na przyszłość relacji między Wielką Brytanią a Stanami Zjednoczonymi. Jak podkreślił, szczególnie umocniło go w tym przekonaniu ciepłe przyjęcie podczas oficjalnej wizyty państwowej w USA, która odbyła się w kwietniu. "Z wielką satysfakcją dostrzegam trwałą więź łączącą nasze państwa oraz liczne powiązania między naszymi narodami, których mogliśmy ponownie doświadczyć podczas naszej wizyty. Przez stulecia wspólnych wyzwań i osiągnięć nasze narody zbudowały relację opartą na przyjaźni, zaufaniu oraz przywiązaniu do wolności, rządów prawa i godności każdego człowieka" - dodał monarcha.

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Oficjalna podróż króla Karola III i królowej Camilli do Wielkiej Brytanii odbyła się w dniach od 27 do 30 kwietnia 2026 roku, a po jej zakończeniu para królewska udała się na Bermudy. Podczas pobytu w USA zostali przyjęci z pełnym ceremoniałem, a prezydent Donald Trump określił ich wizytę jako "ogromny zaszczyt".

Jednym z ważniejszych punktów wizyty był pobyt w Nowym Jorku, gdzie król Karol III i królowa Camilla oddali hołd ofiarom zamachów z 11 września, odwiedzając miejsce pamięci 9/11. Wzięli także udział w uroczystościach związanych z amerykańską niepodległością.