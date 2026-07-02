Książę George za moment zacznie naukę w elitarnej szkole. Czeka go jednak trudny test

Syn księcia Williama i księżnej Kate już we wrześniu tego roku rozpocznie naukę w elitarnej szkole Eton College. Księcia czeka jednak spore wyzwanie, bo wcześniej będzie musiał zaliczyć ważny test. Znacząca może być tu pomoc ze strony księcia Williama, który sam jest absolwentem tej samej szkoły.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak żyją William i Kate. Wnętrza pałacu zachwycają

Książę George zacznie naukę w elitarnej szkole. Czeka go prawdziwe wyzwanie

Książę George z pewnością nie może doczekać się dołączenia do elitarnego grona uczniów Eton College, którą przed laty ukończył jego ojciec. Zanim jednak na dobre książę zaaklimatyzuje się w szkole, będzie musiał przejść wymagający test dotyczący tradycji i topografii placówki. Biograf rodziny królewskiej i historyk, Hugo Vickers, w artykule dla "Times'a" wyznał, że uczniowie są przepytywani przez starszych kolegów i mają niewiele czasu na odpowiedź, co bywa stresujące. Książę George będzie musiał przejść tzw. test kolorów (colours test), podczas którego będzie musiał zapamiętać rozmieszczenie szkolnych budynków oraz oficjalne barwy wszystkich 25 internatów funkcjonujących w Eton. Brytyjskie media sugerują, że będzie mógł w tej kwestii liczyć na pomoc swojego ojca, który odpowiednio przygotuje go do sprawdzianu wiedzy.

Książę William na nowym zdjęciu z córką. To rozczuliło internautów

Przypomnijmy, że 21 czerwca książę William obchodził 44. urodziny. Wówczas następca brytyjskiego tronu otrzymał szczególne życzenia, także od swoich dzieci, które zostały zamieszczone na oficjalnej stronie rodziny królewskiej w mediach społecznościowych. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i Dnia Ojca dla najlepszego taty na świecie! Bardzo Cię kochamy. C, G, C i L" - przekazano w najnowszym poście na profilu księcia i księżnej Walii na Instagramie.

Do życzeń dołączono również nieopublikowane dotąd zdjęcie Williama z córką Charlotte. Zdjęcie Williama z córką rozczuliło internautów. Wielu zwróciło uwagę na uderzające podobieństwo. "Jaki piękny obrazek! Charlotte naprawdę jest kopią swojego taty. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i Dnia Ojca dla księcia Williama", "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i szczęśliwego Dnia Ojca dla księcia Williama. Co za wyjątkowe zdjęcie" - pisali w komentarzach.