22 lipca 2026 roku książę George skończy 13 lat. Najstarsza z pociech księżnej Kate i księcia Williama rośnie przy tym, jak na drożdżach, co można zobaczyć na najnowszych zdjęciach. 27 czerwca księżna oraz jej syn wybrali się do bazy RAF Coningsby w Lincolnshire z okazji Dnia Sił Zbrojnych. Nagranie z ich odwiedzin opublikowano w mediach społecznościowych.

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"Obchodziliśmy Dzień Sił Zbrojnych, spędzając czas z Battle of Britain Memorial Flight w RAF Coningsby. Dowiedzieliśmy się o niezwykłej historii samolotów i spotkaliśmy się z pilotami i inżynierami, którzy dbają o swoje dziedzictwo. To ważne przypomnienie o odwadze, umiejętnościach i poświęceniu tych, którzy służyli w przeszłości i służą teraz. Dziękujemy wszystkim, którzy służyli i nadal służą" - przekazano w nowym wpisie w mediach społecznościowych księżnej i księcia Walii. Na opublikowanym do tego nagraniu mogliśmy zobaczyć, jak Kate i George spędzili czas w bazie lotniczej.

Obserwatorzy nie kryli przy tym zachwytu, patrząc na księżną z synem. Ich uwadze nie umknął fakt, iż niespełna 13-latek lada moment przerośnie swoją mamę. "To takie urocze, George z jego mamą", "Ależ to wspaniałe. Jestem pewien, że księciu George'owi bardzo podobała się ta wizyta z mamą", "Przepraszam bardzo, ale kiedy książę George tak wyrósł?", "O jejku, książę George urósł bardzo szybko" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.

Książę George niebawem rozpocznie naukę w szkole średniej. Za dotychczasową placówkę, rodzice płacili krocie

Przypomnijmy, że dotychczas książę George uczęszczał do Lambrook School w hrabstwie Berkshire. Chłopiec niebawem skończy tam jednak naukę i rozpocznie kolejny etap edukacji w szkole średniej. Jak poinformował w połowie czerwca Pałac Kensington, chłopiec ma udać się w ślady ojca, gdyż będzie kontynuował naukę w prestiżowym Eton College. W nowych wywiadach do tego tematu odnosił się właśnie sam książę William. Co ciekawe, syn króla przekazał w jednym z nich, iż George'owi w przeszłości zdarzało się już pozostawać przy tym na noc w szkolnym internacie. Zainteresowane tematem media przyjrzały się placówce i odkryły wówczas, że w Lambrook School (do której oprócz George'a uczęszcza także księżniczka Charlotte i książę Louis) opłata za semestr wynosi niecałe 11 tys. funtów (około 53 tys. złotych).