Mette-Marit przeszła operację. Królowa Norwegii komentuje jej stan

Księżna Mette-Marit, żona następcy norweskiego tronu i jedna z najbardziej rozpoznawalnych członkiń rodziny królewskiej, od lat zmaga się z przewlekłymi problemami zdrowotnymi. W ostatnich miesiącach jej sytuacja dodatkowo przyciąga uwagę mediów nie tylko ze względu na stan zdrowia, ale także z powodu kłopotów prawnych jej najstarszego syna, Mariusa Borga Høiby'ego. W ubiegłym tygodniu mężczyzna został uznany przez sąd pierwszej instancji za winnego gwałtu i skazany na cztery lata pozbawienia wolności.

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Księżna Mette-Marit poddała się transplantacji płuc. Królowa komentuje

Księżna Mette-Marit od dawna zmaga się z samoistnym włóknieniem płuc – poważną i postępującą chorobą układu oddechowego. Stan zdrowia żony następcy norweskiego tronu okazał się na tyle poważny, że konieczna była transplantacja płuc. 17 czerwca pałac poinformował, że zabieg zakończył się sukcesem, a rekonwalescencja przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Co istotne, informacja o operacji pojawiła się zaledwie dziesięć dni po wpisaniu księżnej na listę oczekujących na przeszczep. Eksperci podkreślają, że na wspomnianą listę trafiają pacjenci w ciężkim stanie, którzy jednocześnie mają realne szanse na pomyślne przejście operacji i powrót do zdrowia.

Do sprawy odniosła się teraz królowa Sonja. Podczas oficjalnej wizyty w Kristiansand, rodzinnym mieście synowej, nie kryła radości z przebiegu leczenia. "To po prostu niewiarygodne. Wspaniale, że wszystko tak dobrze się udało" – przekazała w rozmowie z dziennikiem "Fædrelandsvennen". Słowa monarchini mają szczególną wymowę, ponieważ sama niedawno zmagała się z problemami zdrowotnymi. W maju trafiła do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali u niej migotanie przedsionków oraz niewydolność serca.

Problemy zdrowotne od lat dotykają norweską rodzinę królewską

Problemy zdrowotne od lat nie omijają norweskiej rodziny królewskiej. W ostatnich miesiącach szczególnie dużo mówi się o księżnej Mette-Marit, jednak wcześniej niepokój budził także stan zdrowia królowej Sonji i króla Haralda.

Monarchini niedawno trafiła do szpitala w wyniku problemów z sercem. Z kolei król Harald w ostatnich latach kilkukrotnie wymagał leczenia i hospitalizacji. Nic dziwnego, że informacje o udanym przeszczepie płuc Mette-Marit zostały przyjęte przez Norwegów z dużą ulgą.