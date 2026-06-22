Andrzej wyjechał z kraju na luksusowe wakacje. Zatrzymał się u znajomego miliardera

Były książę Andrzej od dłuższego czasu unika rozgłosu i rzadko pojawia się publicznie. Po utracie królewskich przywilejów i wycofaniu się z oficjalnych obowiązków jego aktywność pozostaje znacznie ograniczona. Mimo to brytyjskie media regularnie śledzą jego losy, a każde nowe doniesienie na temat członka rodziny królewskiej wzbudza duże zainteresowanie.
Tym razem uwagę przyciągnął jego zagraniczny wyjazd. Według relacji "Daily Mail" 65-latek miał spędzić kilka dni we Francji, w malowniczej części Bretanii. Podczas pobytu zatrzymał się w prywatnej posiadłości położonej niedaleko Saint-Malo. Nie był jednak sam. Towarzyszył mu Mohammed A Baker, miliarder związany z branżą odzieży sportowej. Obaj mieli korzystać z uroków regionu. Sam wyjazd miał odbyć się na przełomie maja i czerwca.
O pobycie byłego księcia Yorku wypowiedział się także Arthur Desprez, francuski trener koni wyścigowych prowadzący działalność w pobliżu posiadłości. W rozmowie z portalem "Daily Mail", który dotarł do powyższych informacji, potwierdził, że Andrzej zatrzymał się w domu Mohammeda Bakera. "Daily Mail" podaje także, że podczas pobytu Andrzej miał korzystać z licznych atrakcji oferowanych przez gospodarza. Wśród nich znalazły się przejażdżki konne po plaży oraz posiłki przygotowywane przez prywatnego szefa kuchni.
Brytyjskie media w czerwcu donosiły o nowych kontrowersjach wokół byłego księcia Andrzeja. Według BBC już w 2020 roku do urzędników Pałacu Buckingham miała trafić obszerna korespondencja dotycząca relacji byłego księcia Yorku z Jeffreyem Epsteinem oraz jego działalności jako specjalnego wysłannika ds. handlu. Jak podaje BBC, chodzi o ponad 30 tysięcy wiadomości e-mail, które miały sugerować przekazywanie poufnych informacji osobom trzecim. Pałac Buckingham odmówił komentarza. "Ponieważ trwa dochodzenie policyjne w sprawie pana Mountbatten-Windsora, nie jest możliwe udzielenie komentarza w tej sprawie" - tłumaczyli.
Dodatkowe emocje wywołała wypowiedź Jess Michaels, jednej z kobiet oskarżających Epsteina. "Sześć lat temu w pałacu dowiedzieli się, że Andrzejowi grozi sprawa karna. Był dla nich ogromnym problemem wizerunkowym. Nic z tym nie zrobili" - stwierdziła. Jej słowa szybko obiegły brytyjskie media. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Poszerzono śledztwo ws. Andrzeja Mountbattena-Windsora. Policja apeluje do ofiar