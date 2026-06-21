W niedzielę 21 czerwca książę William świętuje swoje 44. urodziny. Dzień ten jest dla następcy tronu dodatkowo wyjątkowy, gdyż w Wielkiej Brytanii jest dzisiaj również obchodzony Dzień Ojca. O obydwu okazjach nie zapomniała oczywiście jego rodzina. W mediach społecznościowych rodziny królewskiej pojawiły się już życzenia od najbliższych księcia.

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Książę William obchodzi urodziny. Takie życzenia złożyła mu księżna Kate z dziećmi

"Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i Dnia Ojca dla najlepszego taty na świecie! Bardzo Cię kochamy. C, G, C i L" - przekazano w najnowszym poście na profilu księcia i księżnej Walii na Instagramie. Do życzeń dołączono również nieopublikowane dotąd zdjęcie Williama z córką Charlotte. W komentarzach prędko zaroiło się od ciepłych komentarzy obserwatorów.

"Jaki piękny obrazek! Charlotte naprawdę jest kopią swojego taty. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i Dnia Ojca dla księcia Williama", "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i szczęśliwego Dnia Ojca dla księcia Williama. Co za wyjątkowe zdjęcie", "Nasz przyszły król! Życzymy Ci najszczęśliwszych urodzin i spędzenia miłego dnia z rodziną. Wiedz, że twoja mama byłaby z Ciebie bardzo dumna" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Plotek również dołącza się do życzeń!

Rodzina jest najważniejsza dla księcia Williama. Tak mówił niedawno o chorobie żony

Od przekazania informacji o chorobie księżnej Kate w marcu 2024 roku, rodzina królewska na bieżąco informowała o stanie zdrowia żony księcia Williama. Ostatecznie powróciła ona do pełnienia obowiązków pod koniec tego samego roku. W maju 2026 roku wybrała się również w pierwszą od tamtej pory podróż zagraniczną. Książę William opowiedział o tym w wywiadzie w programie Amandy Holden i Jamiego Theakstona w radiu Heart.

- Jestem z niej bardzo, bardzo dumny. Ona jest niesamowita. Przeszła tak wiele, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Bardzo cieszyła się na tę podróż do Włoch, więc naprawdę jestem wdzięczny, że wszystko poszło tak dobrze - skomentował syn króla. Podkreślił przy tym, że najważniejszym aspektem w jego życiu jest rodzina. Więcej przeczytacie w artykule: "Poruszające słowa księcia Williama o rodzinie i chorobie Kate. Nigdy dotąd nie był tak szczery".