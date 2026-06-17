Księżna Mette-Marit przeszła operację przeszczepu płuc w związku z postępującą chorobą, z którą zmaga się od wielu lat. Następczyni norweskiego tronu od 2018 roku choruje na zwłóknienie płuc, a jej stan zdrowia w ostatnim czasie uległ pogorszeniu, co sprawiło, że konieczna stała się transplantacja.

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Księżna Mette-Marit jest już po przeszczepie płuc. Nowe informacje o stanie zdrowia

Ze względu na obowiązujące w Norwegii przepisy dotyczące ochrony anonimowości dawcy, termin przeprowadzenia zabiegu nie został wcześniej ujawniony opinii publicznej. Jeszcze pod koniec 2025 roku księżna mówiła o swojej chorobie: "Zawsze miałam nadzieję, że uda nam się opanować chorobę za pomocą leków, a jej rozwój był dotąd stosunkowo powolny. Dziś jednak postępuje ona szybciej, niż ja i lekarze się spodziewaliśmy".

Teraz norweska rodzina królewska poinformowała, że operacja zakończyła się sukcesem. Mette-Marit pozostanie jednak pod opieką lekarzy przez najbliższe tygodnie. Pobyt w szpitalu jest konieczny, aby monitorować jej stan zdrowia, odpowiednio dobrać leki oraz przeprowadzić rehabilitację po zabiegu.

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Głos w sprawie zabrał również Are Holm, kierownik oddziału chorób płuc z Rikshospitalet. - Bardzo się cieszymy, że jak dotąd wszystko przebiega dobrze. Podobnie jak wszyscy inni pacjenci świeżo po transplantacji, księżna pozostanie w Rikshospitalet przez kilka tygodni. To standardowa procedura, służąca dostosowaniu leków, reagowaniu na ewentualne komplikacje i rehabilitacji - powiedział.

Rodzina królewska przekazała również, że książę Haakon ograniczy część swoich obowiązków publicznych, aby wspierać żonę w okresie rekonwalescencji. "Książę Haakon dostosuje swój oficjalny program, aby wesprzeć następczynię tronu w tym okresie. Następne informacje dotyczące stanu zdrowia Jej Królewskiej Wysokości zostaną opublikowane po jej wypisaniu ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo" - czytamy w komunikacie rodziny królewskiej.