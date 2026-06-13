Księżniczka Charlotte, jedyna córka następcy brytyjskiego tronu, księcia Williama, i księżnej Kate, ponownie znalazła się w centrum uwagi podczas uroczystości Trooping the Colour. W tegorocznej paradzie, organizowanej z okazji oficjalnych urodzin monarchy, uczestniczyła wraz z rodzicami oraz braćmi - George’em i Louisem. Na wydarzeniu obecni byli również król Karol III i królowa Camilla.

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Księżniczka Charlotte przyciągnęła wszystkie spojrzenia. Porównania pojawiły się błyskawicznie

Choć podczas parady Trooping the Colour pojawiło się wielu członków brytyjskiej rodziny królewskiej, to właśnie księżniczka Charlotte przyciągnęła najwięcej uwagi internautów. 11-latka zaprezentowała się w eleganckiej białej sukience i wraz z braćmi uczestniczyła w przejeździe powozem, a później pojawiła się na balkonie Pałacu Buckingham, skąd rodzina królewska obserwowała pokaz lotniczy RAF-u.

Był to już piąty z rzędu udział dzieci księcia Williama i księżnej Kate w tej prestiżowej uroczystości. Zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe, a pod publikacjami pojawiły się dziesiątki komentarzy zachwyconych fanów monarchii. "Charlotte wygląda olśniewająco" - piszą internauci. Nie zabrakło także głosów zwracających uwagę na jej podobieństwo do innych członków rodziny królewskiej. Wielu użytkowników sieci uznało, że dziewczynka do złudzenia przypomina królową Elżbietę II, podczas gdy inni dostrzegli w jej rysach twarzy cechy zarówno księżnej Diany, jak i księcia Williama. "Piękna i królewska. Zachwycająca", "Wygląda jak królowa Elżbieta", "To taka mała piękność" - można było przeczytać wśród komentarzy zamieszczonych w serwisie X.

Księżniczka Charlotte wyglądała jak z bajki. Jej stylizacja zrobiła furorę

11-letnia córka księcia Williama i księżnej Kate postawiła na klasyczną i elegancką stylizację. Miała na sobie kremowobiałą sukienkę z kołnierzykiem typu Peter Pan, ozdobną kokardą pod szyją oraz dekoracyjnymi guzikami. Całość dopełniała duża biała kokarda we włosach i delikatnie upięta fryzura. Stylizacja była utrzymana w tradycyjnym, królewskim stylu i idealnie wpisywała się w charakter uroczystości.