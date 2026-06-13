Wszyscy patrzyli na księżną Kate. Ten gest wobec Louisa skradł całe show

Księżna Kate po raz kolejny pokazała, jak ważna jest dla niej rodzina. Podczas tegorocznych obchodów Trooping the Colour fotoreporterzy uchwycili jej czuły gest skierowany do najmłodszego syna, księcia Louisa.
W uroczystości Trooping the Colour, będącej jednym z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez brytyjską rodzinę królewską, udział wzięli księżna Kate, książę William oraz ich trójka dzieci: książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis. Podczas przejazdu powozem George i Charlotte siedzieli obok siebie, natomiast miejsce tuż przy swojej mamie zajął Louis. Rodzeństwo przez całą drogę było w doskonałych humorach i chętnie ze sobą rozmawiało.
Szczególną uwagę obserwatorów przykuło zachowanie księżnej Kate po zakończeniu części oficjalnej. Gdy członkowie rodziny królewskiej wracali do powozów, aby udać się z powrotem do Pałacu Buckingham, księżna upewniała się, że jej dzieci dobrze znoszą przebieg uroczystości. Tematem dyskusji wśród internautów stał się zwłaszcza jeden z gestów skierowanych do księcia Louisa. Księżna dotknęła czule swojego syna, przykładając dłoń do jego karku. Zdjęcia uwieczniające ten wzruszający gest można zobaczyć w naszej galerii:
Nie tylko zachowanie księżnej wzbudziło zainteresowanie. Wiele osób zwróciło uwagę również na jej elegancką stylizację. Kate wystąpiła w błękitno-białym płaszczu, pod którym miała dopasowaną białą sukienkę. Całość prezentowała się bardzo harmonijnie i dobrze współgrała z ubiorem księżniczki Charlotte. Jej kreację w rozmowie z Plotkiem oceniła Iwona Sasin - mentorka stylu i psychostylistka. -Tegoroczna stylizacja była wyjątkowo spójna i niezwykle świadoma. Dominował w niej delikatny błękit przełamany bielą, zestawienie od wieków kojarzone z monarchią, spokojem i autorytetem. Błękit nie jest przypadkowym wyborem - zauważyła Sasin. Pełną ocenę stylizacji księżnej Kate przeczytacie w naszym artykule: To już nie księżna, a przyszła królowa. Stylizacja Kate na Trooping the Colour mówi sama za siebie.