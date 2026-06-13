Trooping the Colour to coroczne święto odbywające się w Wielkiej Brytanii w czerwcu, gdy organizowane są uroczyste obchody urodzin monarchy - niezależnie od tego, w którym miesiącu się urodził. 13 czerwca około godziny 10:00 rozpoczęła się parada wojskowa, a wydarzeniu biorą udział członkowie rodziny królewskiej. Na zdjęciach z tegorocznego Trooping the Colour można zobaczyć nie tylko króla Karola III i królową Camillę, ale też księżną Kate, księcia Williama, księcia George'a, księżniczkę Charlotte oraz księcia Louisa.
Na tegoroczne wydarzenie księżna Kate wybrała elegancki błękitny komplet od projektantki Catherine Walker. Jej synowie, ubrani w garnitury, mieli krawaty w identycznym kolorze, co kreacja Kate. Z kolei księżniczka Charlotte miała na sobie kremową sukienkę i pasującą do niej kokardę we włosach. Na zdjęciach z samochodu widać było również towarzyszącego im księcia Williama.
Na paradzie z kolei księżna Kate siedziała w jednym powozie z jej dziećmi. Jak widać na zdjęciach, wszyscy byli w wyśmienitych humorach, a Charlotte i George dyskretnie ze sobą rozmawiali. Show jak zwykle skradł najmłodszy z rodzeństwa, książę Louis, który siedział obok mamy. Również szeroko się uśmiechał i machał do zebranych na wydarzeniu tłumów.
Księżna Kate ma za sobą trudny czas. W marcu 2024 roku ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. W maju tego roku żona księcia Williama wybrała się z nim w pierwszą po długiej przerwie zagraniczną podróż. - Jestem z niej bardzo, bardzo dumny. Ona jest niesamowita. Przeszła tak wiele, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Bardzo cieszyła się na tę podróż do Włoch, więc naprawdę jestem wdzięczny, że wszystko poszło tak dobrze - powiedział William w w programie Amandy Holden i Jamiego Theakstona w radiu Heart. - Takie wyjazdy bardzo nas wyczerpują, więc musimy to zrównoważyć, upewnić się, że jest z nią w porządku i jest wypoczęta, ale też, że jest w dobrej formie - dodał książę.