Trooping the Colour to coroczne święto odbywające się w Wielkiej Brytanii w czerwcu, gdy organizowane są uroczyste obchody urodzin monarchy - niezależnie od tego, w którym miesiącu się urodził. 13 czerwca około godziny 10:00 rozpoczęła się parada wojskowa, a wydarzeniu biorą udział członkowie rodziny królewskiej. Na zdjęciach z tegorocznego Trooping the Colour można zobaczyć nie tylko króla Karola III i królową Camillę, ale też księżną Kate, księcia Williama, księcia George'a, księżniczkę Charlotte oraz księcia Louisa.

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Trooping the Colour 2026. Uchwycono księżną Kate i księcia Williama z dziećmi

Na tegoroczne wydarzenie księżna Kate wybrała elegancki błękitny komplet od projektantki Catherine Walker. Jej synowie, ubrani w garnitury, mieli krawaty w identycznym kolorze, co kreacja Kate. Z kolei księżniczka Charlotte miała na sobie kremową sukienkę i pasującą do niej kokardę we włosach. Na zdjęciach z samochodu widać było również towarzyszącego im księcia Williama.

Na paradzie z kolei księżna Kate siedziała w jednym powozie z jej dziećmi. Jak widać na zdjęciach, wszyscy byli w wyśmienitych humorach, a Charlotte i George dyskretnie ze sobą rozmawiali. Show jak zwykle skradł najmłodszy z rodzeństwa, książę Louis, który siedział obok mamy. Również szeroko się uśmiechał i machał do zebranych na wydarzeniu tłumów.

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Książę William w poruszających słowach opowiedział o chorobie żony

Księżna Kate ma za sobą trudny czas. W marcu 2024 roku ujawniła, że zdiagnozowano u niej nowotwór. W maju tego roku żona księcia Williama wybrała się z nim w pierwszą po długiej przerwie zagraniczną podróż. - Jestem z niej bardzo, bardzo dumny. Ona jest niesamowita. Przeszła tak wiele, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat. Bardzo cieszyła się na tę podróż do Włoch, więc naprawdę jestem wdzięczny, że wszystko poszło tak dobrze - powiedział William w w programie Amandy Holden i Jamiego Theakstona w radiu Heart. - Takie wyjazdy bardzo nas wyczerpują, więc musimy to zrównoważyć, upewnić się, że jest z nią w porządku i jest wypoczęta, ale też, że jest w dobrej formie - dodał książę.