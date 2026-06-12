Na początku lutego ruszył proces Mariusa Borga Hoiby'ego, syna księżnej Mette-Marit z poprzedniego związku. Mężczyzna usłyszał 38 zarzutów, w tym za cztery gwałty, przestępstwa narkotykowe i wykroczenia drogowe. 29-latek od tego czasu przebywa w więzieniu. 15 czerwca ma zapaść wyrok w jego sprawie. Na kilka dni przed jego ogłoszeniem norweskie media obiegła niepokojąca informacja. Marius został przetransportowany w środku nocy do szpitala.

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Marius Borg Hoiby spędził noc w szpitalu

Jak informuje norweski dziennik "Se og Hor", syn księżnej Mette-Marit miał niedawno doświadczyć kryzysu zdrowotnego i został przetransportowany z więzienia w Oslo do szpitala, gdzie spędził noc pod opieką lekarzy. Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca, tuż przed planowanym przeniesieniem do innego zakładu, w związku z zamykaniem więzienia w Oslo. Według relacji mediów, został on doprowadzony do szpitala pod eskortą policji. Powód hospitalizacji jak na razie nie został ujawniony.

Wcześniej, w poniedziałek, Borg otrzymał zgodę na czasowe opuszczenie więzienia, aby spotkać się z rodziną oraz personelem medycznym w posiadłości Skaugum. Podczas spotkania członkowie rodziny królewskiej zostali poinformowani o ryzyku związanym z planowanym przeszczepem płuc Mette-Marit.

Księżna Mette-Marit czeka na przeszczep płuc. "Badania wykazały dramatyczny spadek wydolności"

Na początku czerwca media obiegła niepokojąca informacja o pogarszającym się stanie zdrowia księżnej Mette-Marit. Jak wiadomo, w 2018 roku u żony następcy tronu Norwegii zdiagnozowano włóknienie płuc. 52-latka została już wpisana na listę osób oczekujących na przeszczep. Lekarze ze szpitala w Oslo poinformowali, że bez tej operacji żonie następcy tronu pozostał około rok życia. - W płucach pojawiło się znacznie więcej tkanki bliznowatej. Badania wykazały również dramatyczny spadek wydolności płuc - powiedział pulmonolog Are Martin Holm na konferencji prasowej dotyczącej stanu zdrowia księżnej. Termin operacji będzie uzależniony od znalezienia odpowiedniego dawcy.