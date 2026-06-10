19 marca odbyła się ostatnia rozprawa Mariusa Borga Hoiby'ego. Syn księżnej Mette-Marit jest oskarżony m.in. o gwałty, stosowanie przemocy, prowadzenie pojazdu w sposób niebezpieczny i posiadanie narkotyków. Wyrok w jego sprawie ma zapaść 15 czerwca. Jak podają zagraniczne media, Hoiby martwi się o zdrowie matki, która oczekuje obecnie na przeszczep płuc. Prokuratura sprzeciwiła się jednak jego wnioskowi o tymczasowe zwolnienie z aresztu ze względu na chorobę księżnej Mette-Marit.

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Marius Borg Hoiby wyjdzie z aresztu? Sąd ma podjąć decyzję

Księżna Mette-Marit cierpi na samoistne włóknienie płuc, o czym wiadomo od 2018 roku. To przewlekła i nieuleczalna choroba, która powoduje uszkodzenie oraz bliznowacenie tkanek płucnych, doprowadzając do problemów z oddychaniem. W ostatnim czasie przekazano, że księżna Mette-Marit została wpisana na listę oczekujących na przeszczep płuc. Jej stan ma być bardzo poważny.

Norweska księżna regularnie odwiedza syna, który oczekuje na wyrok. Mette-Marit była widziana w areszcie z aparatem tlenowym. W poniedziałek 8 czerwca Marius Borg Hoiby złożył przed sądem wniosek o zwolnienie z aresztu ze względu na stan zdrowia matki. Jak przekazał, obawia się, że każda jej wizyta może być ostatnią i chciałby móc razem z resztą rodziny spędzić z nią więcej czasu. Sąd przychylił się do wniosku syna księżnej, jednak prokuratura złożyła odwołanie od decyzji. Jak na razie Marius Borg Hoiby pozostanie w areszcie, a sprawę rozstrzygnie sąd apelacyjny.

Marius Borg Hoiby nie przyznaje się do wszystkich zarzutów

Przypomnijmy, że prokuratura wnioskowała o wyrok siedmiu lat i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności dla Mariusa Borga Hoiby'ego. Syn księżnej Mette-Marit przyznał się do części zarzutów, w tym m.in. do posiadania narkotyków oraz łamania przepisów drogowych. Zaprzecza jednak zarzutom dotyczącym gwałtów oraz znęcania się nad byłą partnerką. Marius Borg Hoiby jest synem księżnej Mette-Marit i jej byłego partnera. W 2001 odbył się jej ślub z księciem Haakonem, z którym doczekała się dwójki dzieci.